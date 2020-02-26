Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ привезет в Псков захватывающий спектакль

В Псковском драмтеатре покажут захватывающее музыкально-танцевальное путешествие «Ульгэр –шоу», сообщили "Комсомольской правде-Псков" в театрально-концертной дирекции.

В Псков на гастроли с тремя спектаклями приезжает один из ведущих театральных коллективов России – Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ. Гастроли продлятся с 10 по 13 апреля. Взрослые и маленькие зрители увидят один из самых ярких спектаклей репертуара театра - концертно-кукольное представление для всей семьи «Ульгэр-шоу».

Участником представления сможет каждый зритель.

- Это и спектакль, и концерт одновременно — образно говоря, портал, который на час заберет зрителей из обыденности, рассказали в ТКД. - В зале гаснет свет, и начинается шоу, от которого бегут мурашки, расширяются в восхищении зрачки, а телефоны хочется достать лишь для того, чтобы запечатлеть на память мгновения, от которых захватывает дух. Актеры эффектно и легко демонстрируют, какой зрелищной бывает игра театра кукол. На сцену выходит гигантский трехметровый дракон, его сменяет хрупкая гимнастка, сотканная из света. Зритель перемещается в Африку, слышит ритмичные звуки барабанов, хохочет над танцами ростовых кукол-туземцев. Дальше — Мексика, знакомые мотивы «Canción Del Mariachi», голос Антонио Бандераса. Взрослые и дети побывают в Китае, цирке, на световом шоу, услышат бумбокс и напевы ехора (народного бурятского танца).

Как отметили в театре, стать участником представления сможет каждый зритель: выйти на сцену для зрелищного массового номера или подкинуть со своего места в зале гигантские, но легкие прыгучие шары. Зрителей ждет микс из музыки, игры света и тени, танцев и акробатики.

Взрослые и дети побывают в Китае, цирке, на световом шоу, услышат бумбокс и напевы ехора.

Автор спектакля – Белигма Улзутуева. В нем заняты: Оксана Лодоева, Дымбрыл Улзутуев, Даши Рабданов, Ариунзул Лхашидням, Булган Золжаргал, Буд Анхаабатар, Белигма Улзутуева, Энхбат Будердене. Продолжительность 55 минут без антракта, рассчитан на категорию зрителей 0+.

Гастроли театра кукол «Ульгэр» в Пскове пройдут в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На сцене Псковского драмтеатра будут также показаны эпическая драма "Поющая стрела", номинированная на Национальную театральную премию «Золотая маска» в 2006 году в пяти номинациях, и спектакль «…И звали его Домино», номинант на "Золотую маску" 2020 года.

Билеты на спектакли можно купить на сайте театра драмы, в кассах, а также постаматах.

КСТАТИ

Театр «Ульгэр», занимающий передовые позиции в отечественном искусстве театра кукол, расширяющий рамки его сценической выразительности, тонко и умно работающий с бурятской культурной традицией, приедет в Псков впервые за всю свою историю. В репертуаре «Ульгэра» есть и Пушкин, и Роберт Рождественский, и Сергей Козлов, и «Повесть о Петре и Февронии Муромских», и даже ненецкие сказания.

Художественный руководитель театра – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Эрдэни Жалцанов.