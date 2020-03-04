Обелиск Славы в Великих Луках - творение ветерана-эстонца

Не секрет, что между Россией и Эстонией в последнее время не самые теплые отношения. Но есть в нашей истории страницы, которые не смогут отредактировать политики, как бы ни старались. Так случилось, что в истории города воинской славы Великие Луки навечно остались воинский подвиг и архитектурное творение эстонца Марта Порта.

Смелый и решительный

- Март Порт в Великую Отечественную войну сражался в рядах 8-го эстонского корпуса, в 7-й стрелковой дивизии, в 354-м стрелковом полку, в 70-й отдельной химической роте и прошел в ней боевой путь от ефрейтора - командира отделения до гвардии лейтенанта - командира взвода. Свое боевое крещение, как и бойцы всего 8-го эстонского корпуса, свою первую боевую медаль Март Порт получил за боевые действия по освобождению города Великие Луки, - рассказал редакции великолукский краевед Владимир Павлов.

«При борьбе с немецкими захватчиками под городом Великие Луки ефрейтор Порт Март показал себя как смелый, решительный и инициативный командир отделения, который после ранения командира взвода исполнял должность командира взвода. Когда его взвод пошел в наступление, то он вместе с товарищами попали под сильный минометный и пулеметный огонь, но они не растерялись, подползли на близкое расстояние и начали бросать гранатами в противника. При взрыве авиабомбы был контужен, но, придя в себя, продолжал вести борьбу с захватчиками, уничтожая немцев из автомата. На его личном счету 11 убитых немцев. Ефрейтор Порт достоин награды - медали «За боевые заслуги», рассказывают о заслугах эстонца наградные документы на сайтах «Память народа» и «Подвиг народа».

Фото из архива В. Павлова. Участники Государственного академического мужского хора ЭССР у Обелиска Славы в октябре 1960 г.

На первой странице приказа по 7-й стрелковой дивизии от 20 января 1943 года Великие Луки значатся местом написания наградных документов.

Как отметил краевед Владимир Павлов, возможно, эти данные публикуются и вводятся в историю города на Ловати впервые.

Были у эстонского ветерана и другие награды. Орден Красной Звезды Март Порт получил уже после Победы, в мае 1945 года. В послевоенное время архитектора наградили орденами Отечественной войны II степени, Дружбы народов, эстонским орденом Белой Звезды, медалями.

На самой высокой точке

Обелиск Славы, установленный на Неплюевом бастионе земляной Великолукской крепости, открыли 31 июля 1960 года. Высота памятника 26 метров, включая венчающую его 3-метровую звезду. Его установили на валу крепости, высота которого превышает 20 метров над уровнем Ловати. Это самая высокая точка города. Обелиск построен из известняка, привезенного с эстонского острова Сааремаа. Под мемориальной плитой, в основании, находится урна с прахом неизвестного солдата и братское захоронение павших за Великие Луки воинов, офицеров и солдат 26 национальностей.

На плите у обелиска надпись на двух языках - русском и эстонском: «Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Советской Родины!» А по окружности плиты увековечили память героев, сражавшихся за освобождение Великих Лук: «В боях за освобождение города Великие Луки участвовали непосредственно 7-я и 249-я эстонские стрелковые дивизии, 257-я и 357-я стрелковые дивизии и 47-я механизированная бригада с авиационными, артиллерийскими, танковыми и другими специальными частями. XII.1942 - I.1943. Сооружен по постановлению Совета министров Эстонской ССР в память воинов 8-го эстонского стрелкового корпуса Советской армии, павших в боях под Великими Луками».

Фото из архива В. Павлова. Ученики 3 «Б» класса МАОУ «Педагогический лицей» г. Великие Луки у Обелиска Славы 17 января 2020 г.

Народная тропа к Обелиску Славы не зарастает. Ежегодно его посещают граждане и делегации из Эстонии, чтобы отдать дань памяти своим боевым товарищам, своим родным, своим согражданам.

КСТАТИ

- Обелиск Славы имеет одну чудесную особенность: величины его и крепостного бастиона удваиваются при отражении на спокойной водной глади реки Ловать! И в таком виде (при отражении), и в таких размерах (около 85 метров) Обелиск Славы в Великих Луках является одним из самых высоких воинских памятников в России и в мире, - поделился краевед Владимир Павлов.

Фото из архива В. Павлова. Обелиск Славы.

НАША СПРАВКА

Март Янович Порт (4.01.1922 - 3.02.2012) - знаменитый эстонский архитектор, лауреат многих премий, автор проектов и двух книг по архитектуре, единственный из всех эстонских архитекторов был удостоен в 1978 году звания «Народный архитектор СССР».

ЧТО ЕЩЕ

Совет от Марта Порта, который прожил 90 лет: чтобы дожить до солидного возраста, сохранять высокую трудоспособность, желательно иметь чувство юмора и не курить.