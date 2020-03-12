2020-03-12T12:49:32+03:00
Общество

Полмиллиона рублей разыграют в Пскове на свадьбу в особняке Лавриновского

Розыгрыш приза состоится 27 марта
Василиса Алексеева
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Особняк Лавриновского отремонтировали в августе прошлого года.Особняк Лавриновского отремонтировали в августе прошлого года.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Театрально-концертная дирекция Псковской области и 20 топовых специалистов свадебной индустрии города Пскова 1 марта объявили о проведении розыгрыша полумиллиона рублей на организацию свадьбы мечты среди пар, планирующих регистрацию брака.

Розыгрыш главного приза - высокобюджетной свадьбы в подарок - станет кульминацией масштабного проекта Театрально-концертной дирекции и специалистов свадебной индустрии города.

Розыгрыш состоится 27 марта в особняке Лавриновского - Дворец бракосочетаний Пскова (Детская, 2). На розыгрыш пригласят 30 пар-победителей, отобранных генератором случайных чисел в группе "Свадьба мечты в подарок Псков" в социальной сети ВКонтакте. Призы и подарки ждут не только одну пару-счастливого обладателя главного приза, но и всех посетивших особняк гостей, уверяют организаторы акции.

Как сообщили в театрально-концертной дирекции, за 10 дней к участию в проекте уже присоединилось более ста пар и запись участников продолжается

Условия и информация о розыгрыше (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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