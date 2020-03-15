Певец Кай Метов назвал псковский аэропорт "уютным" и отметил холодную погоду

Популярный певец Кай Метов назвал псковский аэропорт имени княгини Ольги "небольшим и уютным". Об этом он написал на своей странице в "Инстаграм". Еще Псков ему запомнился резким похолоданием.

Певец выложил подборку видео, как прошло его выступление в нашем городе.

- Несколько часов в городе Пскове в этот раз запомнятся комфортабельным поездом, резким погодным похолоданием, горячим зрительским приёмом и уютным небольшим аэропортом. До новых встреч, Псков! - написал певец у себя на странице.

Кай Метов выступал в Ледовом дворце Пскова в рамах программы "Дискотека 80-х". Вместе с ним 13 марта ностальгические настроения псковичей поддерживали группы "Комбинация", "Фристайл", "Божья коровка", исполнители Татьяна Овсиенко, Андрей Разин, Александр Добрынин и группа "Мечтать".

Нарезка видео о пребывании в Пскове певца начинается с его поездки в поезде. Он показывает и рассказывает о комфортабельном купе, в котором едет на концерт. Затем певец говорит о погоде, концерте и аэропорте.