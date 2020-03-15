2020-03-15T19:26:57+03:00
Общество

Губернатор Михаил Ведерников подписал указ о введении мер по противодействию коронавирусной инфекции в Псковской области

Указ касается всех сфер жизни области
Василиса Алексеева
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В Псковской области ввели дополнительные меры безопасности по коронавирусу.В Псковской области ввели дополнительные меры безопасности по коронавирусу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области ввели комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, 16 марта.

Что ожидает Псковскую область:

1. С 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

2. Весенние каникулы в образовательных организациях переносятся на период, начиная с 16 марта. Вопрос организации дистанционной формы обучения в учреждениях общего и дополнительного образования будет прорабатываться.

3.В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

4. В сфере здравоохранения должна быть обеспечена готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). Кроме того, медицинские организации должны работать в условиях строгого противоэпидемического режима.

5. Не реже двух раз в смену должна быть осуществлена дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств общественного транспорта и железнодорожных вагонов.

6. Гражданам России, проживающим и временно находящимся на территории области, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, посещения массовых мероприятий.

7. Граждане, которые посещали страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны незамедлительно сообщать о своем возвращении в страну, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по номеру телефона «горячей линии» комитета по здравоохранению Псковской области 8 800 444 10 41 не позднее 14 дней с момента прибытия в Российскую Федерацию. Данным лицам рекомендовано пребывание на карантине в течение 14 календарных дней со дня возвращения. В этой связи работодателям рекомендовано оказывать содействие сотрудникам, относящимся к этой категории, в обеспечении карантинного режима, в том числе путем предоставления отпуска или работы на дому.

8. Региональный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, переходит на круглосуточный режим работы.

Перечень ограничительных мероприятий охватывает все стороны жизни населения и основывается на рекомендациях федерального оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а также координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которой возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, прокомментировал указ Михаил Ведерников.

- Распространение коронавируса вызывает справедливое беспокойство и требует своевременных, совместных и ответственных действий как органов власти, так и каждого жителя нашей области. В Псковской области на данный момент нет подтвержденных случаев заболевания. Тем не менее, COVID-19 уже стал серьезной угрозой для приграничных государств, в некоторых введен ряд серьезных ограничительных мер, — подчеркнул Губернатор Михаил Ведерников.

Весь комплекс мероприятий был детально проанализирован и обсужден в воскресенье, 15 марта, в рамках очередного заседания рабочей группы оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Детали и механизм реализации Указа Губернатора по каждому из направлений будут детально прописаны в нормативных актах, которые примут профильные органы исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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