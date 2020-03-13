Акция в Пскове: сдай батарейки-получи яблоко

Акция "Сдай батарейку - получи яблоко" пройдет 20 марта в 55 городах страны. Сотрудники компаний, а также все желающие смогут сдать использованные вредные для природы батарейки и получить взамен полезные зелёные яблоки - символическую награду за экологическую сознательность, рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы акции в Пскове.

Старые батарейки получат новую жизнь –из них сделают вилки, карандаши и даже музыкальные инструменты.

В Пскове волонтеры установили боксы для сбора использованных элементов питания, каждый вмещает 600 пальчиковых батареек, в офисе туристической фирмы "Континент Тур" (Октябрьский пр., 46) . Как отметила координатор акции в Пскове Юлия Коновалова, принести батарейки в офис могут все желающие.

Сдать батарейки на переработку можно 20 марта.

Акция «Яблоко за батарейку» проходит уже четвертый год подряд. Организаторы -Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» и Центр поддержки гражданских инициатив. В прошлом году за один день в 30 городах участники акции (среди которых сотрудники Почты России, Федеральной налоговой службы, телеканала НТВ и др.) собрали 2,5 тонны батареек. В этом году планируется собрать в два раза больше - 5 тонн.

Уже заявили участие 100 компаний. Все собранные отходы отправят в Челябинск на завод «Мегаполисресурс», там специалисты смогут переработать 94,5% каждой батарейки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/766193" frameborder="0"></iframe> Акция «Яблоко за батарейку».Видео: dadobro.com.

Как отметили организаторы, цель акции - привлечь внимание малого и среднего бизнеса к проблемам окружающей среды и рассказать, какие привычки могут перенять управляющие и сотрудники компаний, чтобы помочь решить эти проблемы.

- В 2018 году Счетная палата проводила опрос россиян, и оказалось, что 40% опрошенных не знают, куда сдавать батарейки в своем регионе. Мы хотим рассказать сотрудникам компаний-партнеров, что значит перечеркнутый значок урны на батарейке, что случится, если элементы питания попадут на свалку и как это влияет на нашу повседневную жизнь. Мы надеемся, что компании начнут проводить подобные акции у себя в компании каждый месяц − ведь так легко в игровой форме поощрить сотрудников собирать батарейки, раздельно утилизировать мусор, экономить бумагу, воду и электричество, - отметила президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксана Богданова.

КСТАТИ

- Среднестатистическая российская семья использует до 1,5 кг батареек в год. В мегаполисе таким образом за год накапливается до 6 тонн использованных батареек и аккумуляторов. Каждая батарейка, выкинутая на свалку заражает 20 квадратных метров земли и 400 л воды;

- В рамках акции завод переработает батарейки совершенно бесплатно. Обычно компании платят заводу, чтобы у них приняли опасное вторсырье, − сдать килограмм магниево-цинковых батареек стоит 79 рублей. Отправить на переработку килограмм литиево-тионилхлоридные батареек можно за 360 рублей - их переработка сложнее и занимает больше времени;

- В России ежегодно выбрасывают около 20 тысяч тонн батареек, это примерно миллиард штук. Перерабатывается всего 1,7% всех потребляемых. Для сравнения в Китае в переработку идет около трети, а в странах западной Европы − 44% от всех проданных батареек.

- На свалках, где батарейки перемешиваются с другими отходами, токсичным становится весь мусор. Это затрудняет его обработку и переработку. После того, как опасные вещества из батарейки попадают в землю, экосистема восстанавливается в течение 30 лет, при условии, что вредные отходы в нее больше не поступают. На заводе батарейки утилизируют без вреда для окружающей среды.

Из собранных во время прошлогодней акции 2,5 тонн батареек на заводе«Мегаполисресурс» получили 750 кг диоксида марганца - пигментами из него красят тротуарную плитку; из порошка цинка изготовили 250 кг антикоррозийной краски для металлических изделий; 500 кг стальной оболочки полностью использовали в чёрной металлургии, там из металлолома сделали арматуру, стальную проволоку и др.

В Пскове к акции присоединилась турфирма.

Что еще можно сделать для экологии?

Покупать аккумуляторы вместо батареек. Их можно заряжать и использовать еще раз, в перспективе это не только поможет природе, но и сэкономит деньги;

Отдавать предпочтение элементам питания, которые произвели без использования ртути и кадмия. Это написано на самой батарейке и упаковке (Hd, Cd free);

Использовать технику, которая работает от электричества или альтернативных источников питания, а не от батареек.

ВАЖНО

В связи с эпидемиологической обстановкой открытых точек в городах не будет, но любая компания может написать на почту help@dadobro.com или позвонить в офис +7(495)665-10-17 и установить у себя в офисе бокс для сбора батареек среди сотрудников.

ЧТО ЕЩЕ

Поддержать акцию всегда можно также в социальных сетях фотографиями и постами хэштегами #яблокозабатарейку #дадобро #даприроде #дапланете. Также компании могут принять участие и в других благотворительных акциях «ДаДобро». Посмотреть «Календарь добрых дел» (подробности).