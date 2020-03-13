2020-03-13T15:42:04+03:00
Общество

Псковичей приглашают на бесплатные тренинги для добровольных пожарных

Хотите остановить весенние пожары в полях и лесах? Гринписовцы научат!
Алиса Солнцева
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Такие встречи помогут объединиться пожарным-добровольцам Псковской области и спасать нашу природу.Такие встречи помогут объединиться пожарным-добровольцам Псковской области и спасать нашу природу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В марте и апреле в Пскове пройдет несколько тренингов для пожарных добровольцев – 21 марта, 4 апреля и 18-19 апреля. Весной эта тема особенно актуальна: начинаются палы травы, возникают лесные пожары. Как их предотвратить, расскажут специалисты.

О содержании тренингов "Комсомолке" рассказали организаторы. На занятии присутствующие узнают о причинах и последствиях природных пожаров, о роли волонтеров в их предотвращении. Кроме того, организаторы подскажут, как вести увлекательные противопожарные занятия для детей и взрослых. Последняя встреча состоится за городом, где можно будет увидеть оборудование, которым тушат горящую траву, торф и лес, в деле.

Присоединяйтесь к добровольным пожарным. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Присоединяйтесь к добровольным пожарным.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Цикл тренингов организовали сотрудники Greenpeace России и добровольцы из Общества добровольных лесных пожарных, встречи пройдут в пяти городах: в Пскове, Новгороде, Петрозаводске, Калининграде и Архангельске.

Расписание тренингов в Пскове

21 марта, 11:00–15:30

Добровольцы расскажут о причинах природных пожаров и ответят на вопрос: есть ли на самом деле стихия, от которой загораются трава, леса и торфяники? На занятии научат рассказывать про проблему природных пожаров детям и взрослым, покажут противопожарные игры и поделятся материалами с теми, кто готов проводить занятия самостоятельно.

Креативное пространство «Шаг» (Псков, улица Леона Поземского, 3/2).

4 апреля, 12:00–15:00

Встреча посвящена проблеме природных пожаров. Одной из тем обсуждения станут катастрофические лесные пожары в 2019 году в Сибири, Амазонке и Австралии. На занятии обсудят участие добровольцев в решении этой проблемы. Второй темой станет практика и основы техники безопасности при работе на природных пожарах.

Креативное пространство «Шаг» (Псков, улица Леона Поземского, 3/2).

18-19 апреля, выездная встреча

На этом занятии можно будет в живую увидеть и опробовать оборудование, которым тушат горящую траву, торф и лес. Возможно, за городом получится поучаствовать в тушении травяного пала или обследовании осушенного торфяника.

Тема актуальная, тренинги бесплатные. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Тема актуальная, тренинги бесплатные.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Тренинги бесплатные, необходима предварительная регистрация (заполняйте форму на сайте).

Тренинги подходят для людей любого пола и возраста старше восемнадцати лет. Также они будет интересны подросткам, но участвовать в противопожарной деятельности они могут только с разрешения или в присутствии родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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