2020-03-19T13:00:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайского автопутешественника обнаружили в Великих Луках и отправили на карантин

27-летний житель Чунцина ехал из Европы в Москву
Василиса Алексеева
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Сотрудники ГИБДД обнаружили в Великих Луках путешественника из Китая.Сотрудники ГИБДД обнаружили в Великих Луках путешественника из Китая.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Где Великие Луки, а где Китай? Но вот же интересный случай произошел 18 марта в Псковской области. Поделился им на своей странице в «Инстаграме» губернатор Михаил Ведерников. Он рассказал, что некий гражданин из Китая обнаружен в наших краях и отправлен на карантин по коронавирусу.

«Комсомолка» выяснила подробности.

Дежурившие на дороге сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с китайскими номерами.

За рулем «Мицубиси Лансер» оказался тоже самый настоящий китаец по имени Ян Юн. Ему 27 лет, проживает он в китайском городе Чунцин, который находится в самом центре Китайской республики. Этот город называют чуть ли не самым большим городом на земле. Его территория равна площади Австралии, с численностью населения, как минимум, в три Москвы.

Фото:wikipedia.org. Китайский Чунцин размеров с Австралию.

Фото:wikipedia.org. Китайский Чунцин размеров с Австралию.

Как рассказал путешественник сотрудникам великолукского отделения ГИБДД, он ехал из Европы в Москву. Общаться с молодым автомобилистом правоохранителям пришлось посредством гаджетов. Наши задавали вопросы через специальное приложение, а китаец также отвечал.

Гражданин по виду был здоров: его осмотрели медики и не обнаружили признаков инфекции. Тем не менее, от греха подальше, на карете скорой помощи его отвезли в санаторий «Гороховое озеро», где создан карантинный пункт на 36 коек для тех, у кого подозревают новый вирус.

Как отметил губернатор, обстоятельства, по которым китаец попал в Псковскую область, будут устанавливать компетентные органы. Он поблагодарил сотрудников УФСБ и УМВД по Псковской области за бдительность, а наших медиков за заботу о здоровье жителей региона.

Мы не знаем, сколько времени колесил по Европе и Азии автопутешественник Ян Юн, но между Псковской областью и его родным городом в Китае почти 7000 километров! И есть подозрение, что из своего родного Китая в Европу молодой человек попал через территорию России . Второй вариант - через Индию, Афганистан, Ирак, Иран, Турцию и дальше по Европе к северу в Псковскую область - кажется слишком экстремальным.

Хотя какая разница, как житель Китая попал к нам? Важнее понимать, не привез ли в регион китайский гражданин вирус из Европы, успев проскочить карантинные кордоны до того, как наши прибалтийские соседи - Эстония и Латвия - закрыли границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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