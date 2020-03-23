Псково-Изборский музей-заповедник приглашает на онлайн-экскурсии
Псково-Изборский объединенный музей-заповедник на период карантина разработал серию онлайн-трансляций и видеороликов по музейным объектам, выставкам и отдельным фондовым предметам. Об этом учреждение сообщает в официальной группе «ВКонтакте».
- Мы покажем вам виртуальные экскурсии и лучшие экспонаты вместе с нашими экскурсоводами, которые охотно проведут вас по всем нашим лучшим маршрутам. Ситуация такая, что мы должны это делать, потому что сегодня ограничен вход в музей, и мы поддерживаем это решение. Но жизнь наша продолжается, - обратился к зрителям руководитель Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев.
На прошедших выходных музей радовал своих онлайн-посетителей подборкой фильмов и телепередач, снятых в музее и о музейных коллекциях. С 24 марта, со вторника, начинается серия онлайн-экскурсий по музейным объектам.
РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЙ
24 марта, 12:00 Культурно-образовательная программа с мастер-классом «Мир забытых вещей». Онлайн-трансляция с научным сотрудником отдела «Музейный образовательный центр» С. Голубевой.
24 марта, 15:00 Онлайн-трансляция экскурсии по Власьевской башне Псковского кремля со старшим научным сотрудником отдела «Псковский кремль» Романом Ковалем.
25 марта, 11:00
Онлайн-трансляция «Загадочное прошлое Псковской земли» на экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» от старшего научного сотрудника отдела археологии Анатолия Александрова.
25 марта, 15:00
Онлайн-трансляция экскурсии по Палате воеводы в Приказной палате Псковского кремля со
старшим научным сотрудником отдела Псковского кремля Юрием Коновым.
26 марта, 14:00
Знакомство с фондами Псковского музея. Онлайн-трансляция от заведующей отделом научно-фондовой работы Ольги Васильевой.
26 марта, 19:00
«Открывая город заново». Видеозапись о Дворе Постникова с научным сотрудником отдела «Музейный образовательный центр» Михаилом Кузьминым.
27 марта, 12:00
«Опередивший время...» Знакомство с художником Львом Бакстом. Онлайн-трансляция с заведующей художественным отделом Ольгой Алексеевой.
27 марта, 14:00
«Большая восточная торговля Х века. Судьба Волжской Булгарии и Руси». Онлайн-трансляция с экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» от старшего научного сотрудника отдела археологии Алексея Яковлева.
31 марта, 11:00
«Тайны псковского жемчуга». Онлайн-трансляция с заведующей художественным отделом Ольгой Алексеевой.
31 марта, 19:00
«Стена Окольного города: Покровская башня». Видеозапись с заведующим сектором гражданского и оборонительного зодчества Алексеем Голубевым.
1 апреля, 12.00
«Псков и начало русской государственности на экспозиции "Господин Псков"». Материал от от старшего научного сотрудника отдела археологии Анатолия Александрова.
Онлайн-трансляции будут проходить в группе музея «ВКонтакте», они будут оставаться доступными и после завершения эфиров.
ИСТОЧНИК KP.RU