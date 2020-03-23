Псково-Изборский музей-заповедник приглашает на онлайн-экскурсии

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник на период карантина разработал серию онлайн-трансляций и видеороликов по музейным объектам, выставкам и отдельным фондовым предметам. Об этом учреждение сообщает в официальной группе «ВКонтакте».

- Мы покажем вам виртуальные экскурсии и лучшие экспонаты вместе с нашими экскурсоводами, которые охотно проведут вас по всем нашим лучшим маршрутам. Ситуация такая, что мы должны это делать, потому что сегодня ограничен вход в музей, и мы поддерживаем это решение. Но жизнь наша продолжается, - обратился к зрителям руководитель Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев.

На прошедших выходных музей радовал своих онлайн-посетителей подборкой фильмов и телепередач, снятых в музее и о музейных коллекциях. С 24 марта, со вторника, начинается серия онлайн-экскурсий по музейным объектам.

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЙ

24 марта, 12:00 Культурно-образовательная программа с мастер-классом «Мир забытых вещей». Онлайн-трансляция с научным сотрудником отдела «Музейный образовательный центр» С. Голубевой.

24 марта, 15:00 Онлайн-трансляция экскурсии по Власьевской башне Псковского кремля со старшим научным сотрудником отдела «Псковский кремль» Романом Ковалем.

25 марта, 11:00

Онлайн-трансляция «Загадочное прошлое Псковской земли» на экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» от старшего научного сотрудника отдела археологии Анатолия Александрова.

25 марта, 15:00

Онлайн-трансляция экскурсии по Палате воеводы в Приказной палате Псковского кремля со

старшим научным сотрудником отдела Псковского кремля Юрием Коновым.

26 марта, 14:00

Знакомство с фондами Псковского музея. Онлайн-трансляция от заведующей отделом научно-фондовой работы Ольги Васильевой.

26 марта, 19:00

«Открывая город заново». Видеозапись о Дворе Постникова с научным сотрудником отдела «Музейный образовательный центр» Михаилом Кузьминым.

27 марта, 12:00

«Опередивший время...» Знакомство с художником Львом Бакстом. Онлайн-трансляция с заведующей художественным отделом Ольгой Алексеевой.

27 марта, 14:00

«Большая восточная торговля Х века. Судьба Волжской Булгарии и Руси». Онлайн-трансляция с экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» от старшего научного сотрудника отдела археологии Алексея Яковлева.

31 марта, 11:00

«Тайны псковского жемчуга». Онлайн-трансляция с заведующей художественным отделом Ольгой Алексеевой.

31 марта, 19:00

«Стена Окольного города: Покровская башня». Видеозапись с заведующим сектором гражданского и оборонительного зодчества Алексеем Голубевым.

1 апреля, 12.00

«Псков и начало русской государственности на экспозиции "Господин Псков"». Материал от от старшего научного сотрудника отдела археологии Анатолия Александрова.

Онлайн-трансляции будут проходить в группе музея «ВКонтакте», они будут оставаться доступными и после завершения эфиров.