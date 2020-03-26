Знакомимся с «зимними» победителями «Губернаторского дневника»

Зимний триместр учебного года позади. «Комсомолка» подвела итоги акции «Губернаторский дневник» за прошедший период и выявила целую пятерку отличников. Мы разузнали, что помогло нашим ребятам заработать больше всех пятерок, чем увлекаются наши умники, о чем мечтают. Рассказываем о наших ярких и целеустремленных победителях акции «Губернаторский дневник» во втором триместре.

Лев Небейголова, ученик 2 «Б» класса школы №7 имени В.Н. Пушкарева в Островском районе, 230 пятерок.

Второклассник Лев с удовольствием занимается математикой и учит арифметике младшего братишку.Фото: из личного архива

Больше всех пятерок среди младшеклассников во втором триместре заработал Лев Небейголова. В прошлый раз мальчик отстал от победителя всего лишь на две отметки, в этот раз любознательный Лев все-таки обогнал всех ребят.

Маленький отличник интересуется точными науками: любит математику, изучает танкостроение, хорошо играет в шахматы.

Привить интерес к учебе второклассник пытается и своему пятилетнему брату.

- Старший брат придумывает примеры по математике, младший – решает и получает оценки в дневник, - рассказывает отец мальчика Владлен Игоревич. - Маленькому особенно интересно получать оценки. У него есть специальный дневник, в который Лев выставляет ему отметки за работу.

Еще одно увлечение второклассника – танки. Нет, не компьютерная игра, а настоящие военные машины. Мальчик создает макеты танков, рисует, лепит из пластилина с точностью проектировщика. Конструированию машины предшествует большая работа: у второклассника есть книги по истории танков, он знает модели боевой техники разных стран и времен. Владлен Небейголова не исключает, что в будущем сын может стать инженером, чтобы проектировать настоящие танки.

Лев с удовольствием занимается мальчишескими видами спорта – боксом и футболом. Но и в спорте мальчик находит интеллектуальную сферу: в 6 лет он научился играть в шахматы. Мальчик хорошо выступает на детских турнирах, но нередко обыгрывает и своего учителя – папу.

- Лев – ребенок любопытный, интересующийся, беспокоящийся (в хорошем смысле). У него есть интерес к жизни, ко всему новому – это очень здорово, хотелось бы, чтобы так и было в дальнейшем, - рассказывает отец мальчика.

Лев Небейголова – единственный мужчина в компании отличников за второй триместр. Посмотрим, чем занимаются девушки-красавицы.

Анастасия Дроздова, ученица 6 «Е» класса Псковского педагогического комплекса, 141 пятерка.

Настя еще в 6 классе, а уже занимает призовые места в научных конференциях.Фото: из личного архива

Настя – отличница с первого класса, но победить в «Губернаторском дневнике» ей удалось не с первого раза.

- В прошлом году мы отсылали бланки в первом триместре. У нас не получилось, мы очень расстроились, и долгое время не решались больше участвовать, - рассказывает мама девочки Марина Дроздова. - В этом году Настя сама решила попробовать, и тут такая хорошая новость среди нынешней суеты. Когда узнали, прыгали, кричали «ура», обнимались, нас переполняли эмоции.

У шестиклассницы Насти разные увлечения: девочка ходит в театральный кружок, занимается в «Кванториуме», заботится о бездомных животных и создает проекты по истории. Причем вторая смена обучения, как оказывается, не помеха яркой внеучебной жизни.

Настя и поет, и в театре играет, и на пятерки учится. Молодец!Фото: из личного архива

В школьной студии «Патриоты России» ребята готовят постановку «Дети войны». Настя должна исполнить сложную роль Тани Савичевой.

- Постановка у них очень сложная, глубинная, роли такие драматические. Когда мы обсуждаем роль Тани Савичевой, у дочери ком в горле стоит. Она очень искренне переживает и за эту девочку, и за других героев, - рассказывает мама школьницы.

Шестиклассница уже участвует в научно-практических конференциях. Побывав летом с семьей в Крыму, девочка решила разработать проект по истории «Первые греческие поселения в Крыму», с ним заняла второе место. В этом году все свое внимание направила на 75-летие Победы. Вместе с мамой и учительницей Настя готовит работу «Категории, которые присвоила война». Девочка беседует с ветеранами, узниками концлагерей, детьми войны и хочет запечатлеть их воспоминания об этой трагедии.

Несмотря на склонность к гуманитарным предметам, каждую субботу по 4 часа отличница проводит в «Кванториуме» и уже приносит домой предметы, отпечатанные на 3d-принтере.

На карантине девочка скучает по школе, по прежним занятиям.

- Она очень расстроилась, что школа на карантине. Она всегда с большим удовольствием ходит на учебу, хотя и задают много, и темы сложные. Бывает, даже приболеет, а все равно просится в школу, - рассказывает Марина Дроздова.

Амина Васильева, ученица 8 класса Покровской средней школы Красногородского района, 182 пятерки.

К проверке домашнего задания Амина всегда готова.Фото: из личного архива

Свои пятерки Амина Васильева отправила в «Комсомолку» впервые и сразу оказалась в победителях. Зарабатывать пятерки для восьмиклассницы в порядке вещей.

- На уроках я всегда поднимаю руку, потому что всегда подготовлена. Никогда не было такого, чтобы я не сделала домашнюю работу или не выучила материал. Также у нас много проверочных работ, тестов, диктантов, за них мы тоже получаем оценки, - рассказывает девочка.

В классе Амины всего шесть человек, проверка домашнего задания неизбежна. Но для ответственной и умной школьницы это не в тягость, учиться ей нравится. Особенно ее привлекает литература.

Амина перешла в Покровскую школу только в предыдущем триместре, одноклассники и учителя помогли быстро освоиться. Особенно благодарна Амина директору школы – учителю литературы.

- Я увлекаюсь чтением с 10 лет: читала фантастику, фэнтези. Но произведения классической литературы смогла мне открыть учительница именно в Покровской школе. С ней литература открылась мне с другой стороны: мы всегда доходим до самой сути произведения, ищем смысл, разгадываем идею автора, - рассказывает девочка.

Самая большая мечта Амины - написать книгу.Фото: из личного архива

Школьница точно знает, что поступит в педагогический колледж и будет работать воспитателем в детском саду. Но помимо основной работы будет писать большую прозу, в которой выразит свои мысли по острым мировым проблемам. Написать книгу – самая большая мечта Амины.

- Хотелось бы, чтобы люди задумались о некоторых вещах. Многие не заботятся об экологии: могут идти по улице и выбросить фантик, не думая, что будет дальше. Еще одна проблема современного мира – ущемление меньшинств: расизм, дискриминация по национальности, религии, - объясняет отличница.

Увлечения у Амины, скорее, «домашние»: девочка пишет рассказы, рисует, упражняется на гитаре и читает. Кстати, любимые авторы восьмиклассницы – Чехов и Салтыков-Щедрин. Амине нравится юмор и стиль Чехова, а вот в творчестве сатирика школьницу привлекают вечные проблемы, которые были актуальны и тогда, и сейчас.

Полина Лесоклинская, ученица 8 класса Естественно-математического лицея № 20 города Пскова, 133 пятерки.

Полина участвует в разных конкурсах и побеждает, как и в "Губернаторском дневнике".Фото: из личного архива

Восьмиклассница Полина – круглая отличница, к конкурсам подходит со спортивным интересом.

- С сентября я начала зарабатывать пятерки. Стремление победить в акции меня смотивировало быть активнее. Каждый раз, когда я получала «отлично», думала: «Ага, пойдет в зачетку “Губернаторского дневника”». И так стремилась получить больше пятерок. Во втором триместре, наконец, получилось, - рассказывает девочка.

Полина занимается географией в центре одаренных детей и любит путешествовать. Ее манят большие и шумные города, а в поездках она всегда наблюдает за уникальностью культуры, архитектуры того или иного города и за людьми, которые там живут.

Но география – все-таки хобби. В будущем восьмиклассница хочет стать филологом или журналистом.

- Как-то раз мы писали интересное сочинение по литературе. Мне понравилось выражать свои мысли через текст, свою точку зрения. Для одного литературного конкурса я писала рассказ, но художественные тексты меня не так привлекают. Мне больше нравится рассуждать, - объясняет школьница.

Среди множества увлечений Полины танцы - любимое хобби, которое она ни за что не оставит.Фото: из личного архива

У отличников, как полагается, есть и другие заботы, кроме учебы. Полина с трех лет занимается в детской школе искусств, сейчас перешла в выпускной класс. Но с выпуском бросить это искусство она не готова.

- Я получаю удовольствие от того, что в танце я могу выразить свои эмоции. В этом году у меня заканчивается обучение, но я планирую пойти куда-нибудь еще танцевать, потому что думаю, что не смогу жить без танцев, - объясняет девочка.

Арина Савицкая, ученица 8 класса лицея «Развитие», 231 пятерка.

В гимнастике Арина планирует получить мастера спорта.Фото: из личного архива

Завсегдатаи нашей акции об Арине Савицкой, наверняка, слышали. Активистка, гимнастка и отличница набрала больше всех пятерок среди победителей прошлых лет.

Арине нравятся точные науки, интересно работать с цифрами. Школьница учится на предпрофиле физмата и с удовольствием зарабатывает пятерки. Пошла в маму-отличницу, предполагает Арина. Интерес к знаниям привили и школьные учителя.

- С учителями мне повезло. Они у нас очень хорошие, интересно и увлекательно преподносят материал. Есть, конечно, такие уроки, которые нелегко даются, иногда даже приходится исправлять отметки, но так даже интереснее, - рассказывает школьница.

Арина хотела развивать свои навыки в области IT-технологий в «Кванториуме», только не удалось совместить со спортом: занятия в школе художественной гимнастики у школьницы каждый день. Чтобы успеть в «Кванториум», приходилось уходить с тренировки раньше – в спорте так нельзя.

Хотя с будущей профессией псковичка еще не определилась, в качестве места обучения рассматривает лучшие вузы страны.

Еще один учебный интерес Арины – английский язык, которому она уделяет свободное время дома. С грамматикой у отличницы все окей, а вот новые слова запоминаются неважно. Приходится выписывать новые понятия и повторять их в течение дня.

Английский пригодится восьмикласснице для исполнения мечты – путешествия в Канаду. Об этой стране девочка видела много передач и фильмов: природа, чистота, люди заворожили Арину.

В спорте Арина поставила себе четкую цель – стать мастером спорта. Гимнастка надеется, что в следующем году сдаст необходимые нормативы.

У Арины накопился уже целый фотоальбом с губернатором.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Почему Арина не останавливается после первой победы в «Губернаторском дневнике», спросили мы у победительницы прошлого года.

- Конкурсы – это мотивация учиться, познавать что-то новое. И пока все остальные ничего не делают, гуляют и, грубо говоря, лежат на диване, я делаю что-то, узнаю что-то интересное. А побеждать приятно: выходит, ты тратила время и делала что-то не зря, - объясняет Арина.

Присоединяйтесь к акции

«Губернаторский дневник» продолжается, и еще не поздно присоединиться к состязанию в последнем учебном триместре, заработать больше всех пятерок и отправиться на чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Первый бланк «Губернаторского дневника» вышел в свежем номере «Комсомольской правды» от 25 марта.

Подробнее об условиях участия читайте здесь и присоединяйтесь!

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