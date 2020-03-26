В Псковской области введены новые меры по борьбе с короновирусом

С 26 марта на территории Псковской области вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ накануне, 25 марта, подписал губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона написал в Instagram, что поправки в указ от 15 марта № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» были внесены по результатам обращения к нации президента Владимира Путина и поступивших рекомендаций профильной рабочей группы Госсовета.

Среди основных новых мер Михаил Ведерников выделил приостановку до 12 апреля деятельность ночных клубов и дискотек, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов, а также фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций. При этом допускаются тренировки на свежем воздухе с числом участников не более 15 человек.

Также всем пожилым людям в возрасте старше 65 лет до 12 апреля рекомендуется соблюдать режим самоизоляции на дому. Тем, кому при этом требуется помощь в покупке продуктов, губернатор посоветовал обращаться к волонтёрам Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и Общероссийского народного фронта.

Для того, чтобы ограничить социальные контакты на период объявленных президентом общенациональных каникул, в Псковской области до 29 марта председатель областного госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин должен проработать вопрос о приостановлении до 12 апреля (с возможностью продления действия такой меры) действие льготных проездных билетов для студентов и школьников. «Сидим дома», — написал по этому поводу глава области.

Для предотвращения распространения вируса в общественном транспорте также вводится мера об обязательной дезинфекции не реже 2 раз за смену.

Ещё Михаил Ведерников пообещал, что региональные власти до 1 апреля передадут в Федеральную налоговую службу исчерпывающую информацию о семьях с детьми, рожденными после 1 января 2013 года, для оперативной реализации мер социальной поддержки, озвученных днем ранее президентом России. «Сразу исключим любые задержки с нашей стороны», — пообещал губернатор.

Указ губернатора Псковской области о дополнительных мерах по противодействию распространению короновируса от 25 марта

Указ губернатора Псковской области о дополнительных мерах по противодействию распространению короновируса от 25 марта

Указ губернатора Псковской области о дополнительных мерах по противодействию распространению короновируса от 25 марта

Указ губернатора Псковской области о дополнительных мерах по противодействию распространению короновируса от 25 марта

«Будьте внимательны и постарайтесь ограничить социальные контакты», — резюмировал свое обращение по поводу нового указа губернатор.