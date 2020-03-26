Почетные звания для добровольцев, меценатов и наставников учреждены в Псковской области

Перечень региональных наград Псковской области пополнился новыми званиями «Заслуженный меценат Псковской области», «Заслуженный наставник Псковской области» и «Заслуженный доброволец Псковской области». Соответствующие поправки в региональный закон о наградах были предложены губернатором Михаилом Ведерниковым и поддержаны сегодня, 26 марта, депутатами областного Собрания.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, звание «Заслуженный меценат Псковской области» будет присваиваться гражданам, осуществляющим меценатскую деятельность в Псковской области, за большой личный вклад в сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства.

В свою очередь звание «Заслуженный наставник Псковской области» будет присваиваться гражданам Российской Федерации, осуществляющих наставническую деятельность, за личные заслуги в содействии рабочим, специалистам и служащим, эффективной помощи в совершенствовании форм и методов работы, по воспитанию молодых работников, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

Наконец звание «Заслуженный доброволец Псковской области» предназначено для граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Псковской области, за большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в регионе.

Эти почетные звания могут присваивать не ранее, чем через 3 года с начала осуществления профильной деятельности. Награждаемым будут вручаться нагрудные знаки.

Также депутаты сегодня приняли поправку о расширении мер поощрения граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Псковской области»: с момента официального вступления в силу закона им будет выплачиваться ежемесячное государственное пособие в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее в реестр наград Псковской области законодательно были включены почетные звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».