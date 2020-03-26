2020-03-26T17:43:10+03:00
Общество

Псковские депутаты поддержали отмену дискриминирующих норм в отношении жителей, проживающих на территории нацпарков

Областное Собрание поддержало предложенный депутатами Госдумы вариант решения проблемы земельных участков на территории нацпарка «Себежский» и в других подобных местах
Олег Томилин
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За судьбой этого законопроекта пристально следят в Себежском районе. Фото Олега Томилина.За судьбой этого законопроекта пристально следят в Себежском районе. Фото Олега Томилина.
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Депутаты Псковского областного Собрания сегодня, 26 марта, поддержали законодательную инициативу, которая была разработана депутатами Госдумы по результатам выездного совещания в Себеже в феврале этого года.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в целях урегулирования земельных отношений на территории населённых пунктов в составе особо охраняемых природных территориях» призван снять ограничения по обороту земельных участков, расположенных в населённых пунктах в границах особо охраняемых природных территорий.

Напомним, на данный момент граждане, проживающие на особо охраняемых природных территориях — таких, как, например, национальный парк «Себежский», занимающий значительную часть Себежского района Псковской области — лишены права распоряжаться своими земельными участками, в том числе и теми, на которых расположены принадлежащие им жилые дома и постройки. Фактически, для местных жителей заблокирована возможность стать собственниками земли, так как, согласно Земельному кодексу, участки, занятые национальными парками, не могут предоставляться в собственность и быть объектами сделок. При этом само существование населённых пунктов в пределах таких территорий допускается.

Пообщавшись с жителями Себежского района в февраля 2020 года, группа депутатов Госдумы предложила исключить ограничения оборотоспособности земельных участков, расположенных в населённых пунктах в границах особо охраняемых природных территорий, при сохранении для этих территорий особого режима хозяйственной деятельности.

Добавим, национальный парк «Себежский» был создан в 1996 году с целью сохранения природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и создания условий для развития организованного отдыха населения. Он занимает юго-западную часть территории Себежского района. Общая площадь парка – 50021 гектар, из которых, более тысячи гектаров составляют земли города Себеж, и 18678 гектаров — сельскохозяйственные земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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