2020-03-26T18:36:39+03:00
Общество

В интересах островитян псковские депутаты повторно предложили изменить в законодательство о рыбалке

Это уже вторая попытка помочь жителям Талабских островов
Олег Томилин
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Для жителей Талабского архипелага рыбалка — основной способ существования. Фото Олега Томилина.Для жителей Талабского архипелага рыбалка — основной способ существования. Фото Олега Томилина.
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Депутаты Псковского областного Собрания сегодня, 26 марта, выступили с законодательной инициативой в защиту интересов жителей островных территорий, в частности Талабских островов в Псковском озере, для которых традиционным промыслом является рыбалка.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, народные избранники предлагают внести в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также в Налоговый кодекс РФ изменения, чтобы распространить и на жителей островных территорий — таких, как Талабские острова — нормы, которые защищают права на доступ к водным биоресурсам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, в 2013 году местные депутаты уже обращались с подобной инициативой в Государственную Думу, но тогда их инициатива поддержки в нижней палате федерального парламента не получила.

Сейчас псковские депутаты предлагают ввести в федеральное законодательство такое определение: «население, для которого рыболовство является основой существования». Это должно расширить перечень жителей, подпадающих под определение «ведущие традиционный образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность». За счёт предоставления жителям островных территорий квот на вылов рыбы ожидается снижение уровня браконьерства и улучшение социального положения граждан.

Законопроект предусматривает, что доступ к водным биоресурсам предоставляется только российским гражданам, постоянно проживающим в соответствующих местах. Перечень мест, для которых рыболовство является основой существования, устанавливается нормативным правовым актом правительства РФ на основании обоснованных предложений, предоставленных субъектами РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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