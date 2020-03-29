2020-03-29T13:13:43+03:00
Общество

В Псковской области введен противопожарный режим

На время гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы
Олег Томилин
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Несмотря на введенный режим, кто-то по прежнему жгёт траву. На фото: пожар 28 марта возле деревни Неёлово Псковского района и автодрома 76-й дивизии. Фото Олега Томилина.Несмотря на введенный режим, кто-то по прежнему жгёт траву. На фото: пожар 28 марта возле деревни Неёлово Псковского района и автодрома 76-й дивизии. Фото Олега Томилина.
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C субботы, 28 марта, в Псковской области официально установлен противопожарный режим, который влечет ряд ограничений. Постановление областной администрации опубликовано на региональном портале правовой информации.

На время действия противопожарного режима вводится запрет на посещение гражданами лесов, на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

При этом органам местного самоуправления рекомендовано создать патрульные и патрульно-маневренные группы в целях обнаружения и тушения палов сухой растительности, организовать патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ и предприятий.

Один из пунктов постановления — обеспечнеие подготовки имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров. Также предполагается привлечь к профилактической работе и патрулированию представителей общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, студентов, жителей населенных пунктов.

Противопожарный режим на территории региона будет действовать до утверждения постановления об его отмене.

Напомним, ранее в Псковской области было объявлено об установлении пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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