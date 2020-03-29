В городах Псковской области волонтеры начали раздавать маски для профилактики распространения COVID-19

Волонтеры в жилетах с надписями «Волонтеры медики» начали раздавать в городах Псковской области средства индивидуальной защиты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в Пскове с субботы, 28 марта, началась раздача масок, а также информационных листовок, в которых рассказывается о профилактике заболевания, вызванного COVID-19.

Пикеты располагаются по адресам: Рижский проспект, дом 96Б (Продуктовый гипермаркет «Лента»), улица Труда, дом 37а («Семейный Магнит»), улица Завеличенская, дом 23 («Fjord Plaza»), улица Юбилейная, дом 68 (торговый центр «Империал»), Кузбасской дивизии, дом 19 («Акваполис»).

В воскресенье, 29 марта, пикеты начнут работу с 13:00, а с понедельника, 30 марта, до окончания акции пикеты будут организованы с 11:00.

Организаторы подчеркнули, что по данным адресам располагаются крупные продуктовые магазины, которые жители региона продолжают посещать по инерции. Наличие маски, а также соблюдение простейших правил профилактики позволить обезопасить свое здоровье. При этом, согласно ограничительным мерам, установленным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, гражданам рекомендуется воздержаться от посещения подобных мест массового скопления людей.

В Печорах волонтеры начали раздачу средств индивидуальной защиты с 11:00 по следующим адресам: Площадь Победы, дом 1, улица Заводская, дом 1.

В Великих Луках профилактические мероприятия стартуют с понедельника, 30 марта. С 11:00 информационные листовки и маски будут раздавать на улице Малышева, дом 13 (дом культуры имени В. И. Ленина), на центральных остановках общественного транспорта (Великолукский драмтеатр, площадь Рокоссовского, площадь Ленина), а также переулке Некрасова, дом 4.

Сообщается, что волонтеры при раздаче средств индивидуальной защиты соблюдают все меры предосторожности. Для узнаваемости на добровольцах надеты опознавательные накидки волонтерских движений региона.

Как дополнительно отметили организаторы акции, с 30 марта перечень точек для пикетов может быть расширен.

Отметим, что в Псковской области количество волонтеров, готовых принять участие в благотворительных и информационных акциях превысило 200 человек. Организацией ребят занимается ресурсный центр добровольчества Псковской области «Команда 2018» при активной поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Псковской области по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова расширен перечень ограничительных мер. Так, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ряда объектов розничной торговли, косметологических организаций, точек общественного питания.

Телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф и в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область». Также работает федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.