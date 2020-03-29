Первый коронавирусный пациент скончался в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 марта, скончался первый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом стало известно в ходе визита в Псковскую инфекционную больницу, перепрофилированную для приема пациентов с коронавирусом губернатора Михаила Ведерникова: печальную новость сообщил главе региона главврач Алексей Васильев. По его словам, пациент скончался за несколько часов до визита главы области, у больного были тяжелые сопутствующие патологии в легких, что, вероятно, и привело к печальному исходу.

Как сообщает «Псковское агентство информации», врачи рассказали губернатору, что после поступления в медучреждение пациент первоначально вел себя активно и не был «лежачим» несмотря на температуру под 39 градусов: отдышки и других сопутствующих симптомов коронавирусной инфекции у него не наблюдалось. Затем мужчина почувствовал себя хуже, ему назначили дополнительную терапию, однако спасти его не удалось.

Чуть позже сам губернатор опубликовал в своем инстаграм-аккаунте подробности, чтобы предупредить людей из группы риска. По словам главы региона, у погибшего мужчины были тяжёлые сопутствующие патологии: хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертония. Он был госпитализирован 21 марта, а уже 23 числа его перевели в реанимацию. Таким образом, врачи в реанимации еще неделю боролись за его жизнь, но оказались бессильны.

У пациентов с хроническими заболеваниями болезнь развивается стремительно и крайне разрушительно.

Отметим, этот случай стал 9-м летальным исходом в России из-за нынешней пандемии. До этого смертельные случая фиксировались только в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Оренбургской области, причем 3 из них — накануне.

Беда наступает

COVID-19 распространяется в области стремительно. Еще 2 недели назад власти рапортовали об отсутствии положительных тестов на инфекцию у жителей области, параллельно все-таки вводя различные профилактические ограничительные меры в том числе из-за того, что коронавирус уже вовсю бушевал в соседних прибалтийских государствах. Затем 19 марта губернатор в своем инстаграм-аккаунте сообщил о первых выявленных зараженных: семья из 4-х человек вернулась из Испании и привезла вирус в регион. До того, как их успели вычислить врачи, семья в течение недели активно общалась в том числе и с бабушкой их ребенка: в результате 9-летний ребенок из этой семьи стал на тот момент самым младшим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Псковской области, а 76-летняя бабушка — самым старшим.

26 апреля первый вице-губернатор региона Вера Емельянова сообщила на пресс-конференции, что в области появился первый пациент, который, с его слов, не выезжал за границу и не контактировал с людьми из группы риска.

Сегодня, 29 марта, на совместном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и областной комиссии ГО и ЧС губернатор Михаил Ведерников заявил, что за неполную неделю скорость распространения вируса в регионе увеличилась почти в 2 раза. «Необходима моментальная реакция, ситуацию в Псковской области я оцениваю как тревожную», — сказал он.

Ему вторил и главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального отделения Роспотребнадзора Александр Нестерук. Как передает «Псковское агентство информации», он заявил: «Цифры меняются стремительно: в Псковской области предварительно положительный результат [тестов на инфекцию] у 11 человек, 6 [первичных тестов] подтверждены». По его словам, из предварительно диагностированных случаев заражения коронавирусом 10 зафиксированы в Пскове и один в Великих Луках.

Между тем, по официальным данным, которые публикуют губернатор и региональная администрация, в регионе после случая смерти первого коронавирусного пациента 5 человек имеют подтвержденный диагноз, еще 4 предположительно инфицированы, а в инфекционную больницу с подозрением на COVID-19 госпитализированы 24 человека.

Отметим, по данным на субботу, 28 марта, в регионе 810 человек находились под наблюдением врачей в рамках мер по противодействию распространения инфекции, 155 из них контактировали с больными, 655 человек вернулись из неблагополучных стран, 8 человек находятся в обсервации.

При этом 413 человек к тому моменту уже были сняты с наблюдения из-за окончания срока.

Опасная очередь

В то же время за сутки в области были обследованы на коронавирус 95 человек — это примерно максимальная пропускная способность лабораторий в области. И здесь кроется ещё одна проблема, о которой говорили на заседании оперативного штаба в воскресенье: результаты первичных проб в области сейчас ждут еще порядка 420 жителей, тогда как всего с начала пандемии в регионе было обследованы 1204 человека.

Для ускорения исследований в понедельник должна начать работу с тестами на коронавирус лаборатория местного Центра-СПИД, резервы для сокращения очереди есть в лаборатории областного перинатального центра.

Однако в четверг, 26 марта, на сессии Псковского областного Собрания депутатов начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников сообщил парламентариям, что по данным полиции только начиная с 1 марта в Псковскую область из-за границы приехали более 7000 человек. Напомним, всего в области проживает порядка 626 тысяч человек. Очевидно, что ни сил правоохранительных органов для проверки того, насколько добросовестно все эти люди соблюдают режим самоизоляции, ни пропускной способности лабораторий и возможностей медиков не хватит. Поэтому соблюдение карантинных мер, к которым призывают власти и медики, является не просто важным, а обязательным.