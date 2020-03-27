Горбольницу Пскова закрывают на карантин и перепрофилируют из-за пациентки с подозрением на короновирус

Псковская городская больница будет закрыта на карантин, а впоследствии 180 коек в ней будут перепрофилированы для приема пациентов с подозрением на заражении короновирусной инфекцией COVID-19. Все это произошло из-за госпитализаии в больницу пациентки, у которой впоследствии предварительно диагностировали короновирусную инфекцию. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он опубликовал текущую официальную статистику, согласно которой в регионе у 6 человек коровирус подтвержден, еще 4 человека предположительно инфицированы (первый тест у них положительный), в инфекционную больницу госпитализированы 24 человека с подозрением на короновирус, а всего проведено 850 исследований. При этом глава региона написал, что эти цифры сейчас «мало отражают серьёзность ситуации» в связи с несколькими случаями, о которых и рассказал далее.

Во-первых, он напомнил историю семьи, в которой несколько человек заболели короновирусом — эта семья приехала с отдыха в Испании и в течение недели сохраняла привычный образ жизни. По словам губернатора, история этих людей получила продолжение, так как контактировавший по работе с главой семьи мужчина заразился. «Более того, у него начала развиваться пневмония. Болезнь протекает тяжелее, чем у первоначального носителя. И это очень важный повод для каждого пересмотреть своё отношение к мероприятиям #карантин. Желание сходить в торговый центр, магазин, пообщаться с друзьями, «потренироваться ещё пару дней в фитнес-клубе» (серьёзно?) – это стремление подвергнуть себя или окружающих риску», — написал глава региона.

Вторым случаем, который иллюстрирует серьезность ситуации, стала как раз история пациентки горбольницы. «В городскую больницу Пскова (не в инфекционное отделение) была госпитализирована женщина, у которой в течение двух дней резко развилась пневмония (сейчас она уже подключена к #ЭКМО). Сегодня у неё предварительно диагностирован #коронавирус – причём без контакта с приехавшими из-за рубежа (по её словам, проверяем)», — сообщил Михаил Ведерников. Он отметил, что теперь больница будет закрыта на карантин и сразу 180 коек в ней перепрофилируют под прием пациентов с подозрением на короновирус, добавив: «Мы в любом случае планировали это сделать в соответствии с федеральными рекомендациями, но теперь это будет проведено в более сжатые сроки».

После этого губернатор написал, что региональные власти до сих пор принимали «максимально сдержанные ограничительные меры из возможных, рассчитывая на общую сознательность». «По большей части, и сейчас продолжаем эту линию. Четко понимаем, что более серьёзные мероприятия будут иметь соответствующие последствия для экономики региона. Но объективно – следующая неделя будет тестом для всех нас», — добавил он.

По словам главы области, объявленные президентом России Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля нерабочие дни — «это шанс показать, что мы можем адекватно оценивать угрозу, что нам не нужен комендантский час и полный домашний карантин по примеру Италии, Великобритании или Германии».

«Прошу вас, сделайте выводы. Поводов более чем достаточно», — резюмировал Михаил Ведерников.