В Псковской области с 28 марта закроют ТЦ, рынки, точки общепита, нарушителям губернатор пригрозил карой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о том, что с субботы, 28 марта, в регионе должны быть полностью закрыты торговые центры, рынки, точки общепита и некоторые другие публичные заведения. Соответствующий указ главы области должен быть опубликован сегодня в течение дня.

При этом Михаил Ведерников пригрозил максимально жесткими мерами тем, кто пытается обойти требования указа главы государства о всероссийской нерабочей неделе.

Он написал в своём инстаграм-аккаунте, что есть «неожиданно много предприятий и организаций, которые отказываются исполнять указ президента по нерабочей неделе». «Более того, кроме попытки игнорировать, угрожают штрафными санкциями арендаторам со стороны торговых центров, вынуждают работников подписать отпуск за свой счёт. Вместе с этим, обещания об организации профилактических мероприятий в общественных местах в полном объёме не исполняются, — отметил он. — Невыполнение требований, наплевательское отношение к людям, самодурство и вредительство будем выжигать калёным железом!»

Губернатор сообщил, что власти собирают базу нарушителей указа президента и уже начиная с сегодняшнего дня будут «предпринимать максимально жёсткие меры против тех, кто саботирует карантин».

Кроме того, он напомнил о рекомендациях Роструда для работодателей и работников в связи с объявлением с 28 марта по 5 апреля нерабочих дней, в которых перечислен исчерпывающий список тех отраслей и сфер деятельности, на которые распространяются некоторые отступления — это органы власти, системы жизнеобеспечения, в том числе система здравоохранения, органы правопорядка и т.п., ЖКХ и СМИ. «ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, включая частные предприятия, отпускают работников, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Нерабочие дни не являются основанием для снижения заработной платы работникам. Также они не включаются в дни отпуска».

«Мы понимаем, что для частного бизнеса исполнение этого указа будет чрезвычайно болезненным. Пусть даже меры поддержки разрабатываются и на федеральном, и на региональном уровне, период будет непростой, — добавил глава области. — Однако сейчас нам всем вместе необходимо сосредоточиться на главной задаче: замедлить распространение инфекции. Всё остальное вторично».

КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РАНЕЕ?

Напомним, ранее на время проведения ограничительных мероприятий (карантина), которые установлены на территории Псковской области до 12 апреля, приостанавливается деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, других развлекательных и досуговых заведений. Согласно утвержденному документу, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, а также аналогичных объектах.

Приостанавливается деятельность плавательных бассейнов и аквапарков на территории региона. Функционирование спортивных клубов, фитнес-клубов и фитнес-центров допускается при соблюдении условий единовременного нахождения во всех помещениях клуба (центра) не более 15 человек при обязательном измерении температуры тела посетителям и работникам клубов (центров) и выполнении всех санитарно-противоэпидемических мероприятий. Разрешается проведение тренировок на свежем воздухе с количеством участников не более 15 человек, если будут выполняться профилактические мероприятия. При несоблюдении данных требований деятельность фитнес-клубов и фитнес-центров также будет приостановлена.

На время ограничительных мероприятий временно прекращается посещение областных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Как и для фитнес-клубов, допускается возможность проведения тренировок на свежем воздухе с количеством участников не более 15 человек и при условии обязательного выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Региональному Комитету по спорту было поручено приостановить на территории Псковской области проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, предусмотренных календарным планом на текущий год.

Жителям региона старше 65 лет было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Ряд мер поддержки для данной категории граждан поручено организовать Управлению общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, а также региональному Комитету по социальной защите. Со стороны органов исполнительной власти будет обеспечено оперативное взаимодействие с пожилыми людьми, а также информирование о всех вариантах получения помощи. При поддержке волонтеров будет организована доставка продуктов питания и лекарств.

Комитету по транспорту и дорожному хозяйству Губернатор дополнительно поручил проработать вопрос временной приостановки действия льготных проездных билетов на общественном транспорте для школьников и студентов с возможностью их дальнейшего продления.