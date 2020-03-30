Митрополит Тихон сравнил пандемию COVID-19 с мировой войной и призвал верующих молиться дома

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в воскресенье, 29 марта, обратился к псковской пастве со словом о нынешней эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Видеозапись обращения опубликована на сайте и в соцсетях Псковской митрополии.

Владыка сравнил нынешнюю эпидемию с мировой войной: «Это война между человечеством и злом, против которого нам предстоит биться по-настоящему, так же, как нашим дедам и отцам во время войны». Он напомнил о ситуации в небольших городах на севере Италии, где, по словам проживающего там друга псковского митрополита, «вымерло все поколение старше 70 лет» из-за коронавируса.

В связи с такой опасностью пандемии владыка призвал верующих соблюдать карантин и по возможности оставаться дома.

При этом Тихон прямо указал на опасность и недопустимость пренебрежения санитарными требованиями некоторых верующих, уповающих только на небесную защиту: «Те, кто говорят, что в храмах и монастырях невозможно заразиться, — лгут, зная или не зная, в ведении или неведении, — сказал митрополит. — Они нечестивцы, потому что ложь — это нечестие». Затем он напомнил несколько исторических примеров, демонстрирующих, что истовая молитва не всегда спасает от чумы.

«Болезнь не щадит никого: это общее испытание. И говорить о том, что «Ладно, не будем соблюдать никаких санитарных обязательств, которые должны для каждого человека быть — Господь управит!» — попущение Божие! — сказал Тихон. — Вот почему мы просим вас стоять подальше друг от друга. Потому что каждый, кто чувствует себя здоровым, может быть носителем этой болезни — и, поступая необдуманно и легкомысленно, и самонадеянно, стать невольным убийцей».

«Надо не бояться ничего. Если Господь попустит нам умереть от этой болезни — воля Божия. Но не боясь ничего — боясь только Богу — надо бояться того, что Бог ненавидит. А ненавидит он грех. А грех — это и есть то самое легкомыслие, которое может привести каждого из нас к тому, что он станет невольным убийцей, невольным причинителем зла своему ближнему, — добавил владыка. — Мы сейчас должны себя так, как будто каждый из нас является носителем этой болезни. Только это будет ответственным поведением. А ответственное отношение к ближнему — это проявление любви к ближнему».

В заключение своего обращения к пастве митрополит Псковский и Порховский призвал всех до снятия особых карантинных мер молиться дома, а тех, кто по тем или иным причинам все же считает для себя должным прийти в церковь, он призвал делать это в дневное время, когда в церкви меньше народа.

Также он призвал верующих помогать ближним и выполнять предписания эпидемиологов.

«Болезнь отступит. И это сегодня зависит от каждого из нас. Будем мужественными, будем веровать в промысел Божий, будем бесстрашны и бояться лишь одного: греха. А сегодня тот грех, которым искушает нас дьявол — это грех легкомыслия, это грех, который может вырасти в невольное убийство», — сказал митрополит Тихон.

Закончил свое обращение владыка снова обращением к теме мировой войны, с которой начал выступление: «Вспоминая сегодня Великую Победу и смотря на вас, наследников этой Победы, должен сказать: мы не должны посрамить ни святых отцов, ни церковь, ни тех, кто пали во Второй Мировой войне — в Великой Отечественной — за нашу Родину. Мы в Третьей этой мировой войне должны быть разумны, мужественны и исполнять все то, что должны исполнить. И тогда наше дело правое, победа будет за нами, враг будет разгромлен!».