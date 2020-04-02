Михаил Ведерников рассказал о ситуации с поступлением в Псковскую область медицинских масок

Первые партии медицинских масок направлены в аптеки Пскова для решения проблемы с отсутствием в продаже средств индивидуальной защиты органов дыхания на период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как рассказал вечером в среду, 1 апреля, в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первая партия в размере 4 тысяч масок была передана в аптеки государственного предприятия «Фармация» в Пскове. «Каждый, кто сделает покупку, получит 5 масок бесплатно», — написал глава региона.

Ещё 4,5 тысячи масок направлены в Центральную городскую аптеку Пскова.

А уже сегодня, 2 апреля, в Псковскую область поступит ещё 60 тысяч масок, половина этой партии будет распределена по муниципальным аптекам, половина – в отделения «Фармации». В продажу они поступят в четверг-пятницу, написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что, к сожалению, закупочная цена масок сейчас из-за мирового дефицита на них очень высокая - 37 рублей за одну штуку. «Других предложений на рынке сейчас, просто, нет», — пояснил губернатор. — «Даже по этой цене найти маски было крайне сложно. Договорились о поставке ещё 150 тысяч масок в течение 5 дней – они также поступят в наши аптеки. Цена маски в аптечной сети будет порядка 43 руб».

Также он напомнил, что на минувших выходных регион получил большую партию масок (276 тысяч штук) при поддержке Минпромторга. Значительная часть этой партии была распределена среди медицинских работников, пограничников, полицейских. Оставшиеся маски волонтёры сейчас раздают гражданам в городах Псковской области.

«Начинаем подключать и региональные производственные ресурсы, — сообщил губернатор. — Предприятия ФСИН уже делают маски для больницы города Себежа, в Новосокольническом райпо шьют маски для МФЦ Псковской области и системы Райпотребсоюза. Начинаем сотрудничество с [фабрикой] «Славянка»: потенциально она может делать до 350 тысяч изделий в месяц».

«Нужно понимать, что дефицит масок сегодня – это даже не российская, а международная проблема, но комплекс принятых решений позволит снизить её остроту в нашем регионе. Берегите себя!», — резюмировал Михаил Ведерников.