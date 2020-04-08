Михаил Ведерников анонсировал возобновление работы ряда предприятий в Псковской области

В ближайшее время некоторые предприятия Псковской области смогут возобновить свою работу несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19 и действие связанных с этим ограничительных мер. Соответствующие поправки в свой указ во вторник, 7 апреля, анонсировал губернатор Михаил Ведерников на совещании в администрации Псковской области, посвященном этому вопросу.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в начале совещания губернатор обратился к его участникам: «Нам необходимо принимать решения, руководствуясь интересами граждан, в первую очередь, сохраняя их жизнь и здоровье. Но важно понимать, что каждый день простоя предприятий в Псковской области несет значительные издержки для нашей региональной экономики. Это также необходимо держать в поле зрения».

Вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева сообщила, что региональные власти работают над составлением дополнительного перечня организаций, которые не будут подпадать под действие Указа президента РФ о нерабочих днях. Так, с 8 апреля предлагается начать работу в ограниченном режиме предприятиям, обеспечивающим лесной и охотничий надзор, лесовосстановление, а также компаниям, осуществляющим дезинфекцию и дезинсекцию помещений, в том числе и клининговым организациям.

«Акцентирую внимание, что на федеральном уровне утвержден расширенный перечень системообразующих предприятий, в который вошли и псковские организации. Часть псковского бизнеса работает в кооперации с предприятиями из федерального перечня. Есть компании, имеющие обязательства по выполнению государственного оборонного заказа, экспортных поставок. Всем этим предприятиям необходимо разрешить работу. Также нужно организовать функционирование организаций, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства с приемом по предварительной записи, как в многофункциональных центрах», — сказала Нинель Салагаева.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев предложил дать разрешение на ограниченное функционирование лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям, страховым, юридическим компаниям, организациям, осуществляющим кадастровый учет и др. В список непродовольственных товаров первой необходимости бизнес-омбудсмен предложил включить строительные материалы, саженцы и семена, автозапчасти.

От представителей крупных промышленных предприятий к региональным властям обратился руководитель завода «ПЭМЗ» Александр Лазарев. Он сказал, что начать работу даже в ограниченном режиме жизненно важно, чтобы появилась возможность обеспечивать поступления на счета предприятий, своевременно выплачивать заработную плату и налоговые отчисления. В ответ Михаил Ведерников заметил, что необходимо неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, обеспечить дистанцию между специалистами, а также полностью обеспечить наличие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов. Со стороны главного государственного санитарного врача региона Александра Нестерука в адрес предприятий будут направлены необходимые рекомендации.

Руководитель государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев отметил, что к трудовой деятельности на предприятиях должен быть привлечен только тот персонал, который непосредственно задействован в производственном процессе.

В завершение заседания Михаил Ведерников заметил, что для граждан старше 65 лет продолжит действовать режим строгой самоизоляции, но это не значит, что молодые люди менее подвержены заражению COVID-19. «Халатное отношение персонала или руководства предприятий может привести к возникновению очень тяжелой ситуации. Прошу отнестись с пониманием и большой ответственностью к введению возможности ограниченного функционирования организаций региона. Дальнейшее расширение соответствующего перечня мы будем осуществлять поэтапно, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе», — заметил Губернатор, анонсировав подготовку соответствующих изменений в Указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории региона.