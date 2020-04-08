Фудпорн: прочтение тренда от Danone

VERSA – первый йогурт Danone, поддерживающий популярный тренд #фудпорн, под которым можно найти огромное количество постов в социальных сетях. На фотографиях — красиво сервированные или необычные блюда, один вид которых вызывает желание съесть их. Моду на тренд ввела австралийская блогерша и фотограф Ли-Чи Пан, которая когда-то делала фото еды просто для себя. Сейчас у девушки, ставшей главным фуд-фотографом Сиднея, полмиллиона подписчиков в Instagram. Ее приглашают для съемок в самые дорогие рестораны мира.

Фудпорн – это рассказ о красоте еды, своеобразное напоминание о том, что, кроме функции насыщения, еда должна приносить и эстетическое удовольствие. Йогурт Danone VERSA — первый фудпорн-бренд в нашей стране. В его составе натуральные ингредиенты и рубленые фрукты в оригинальных вкусовых сочетаниях.

Оригинальные вкусы и слоганы

VERSA – это линейка вкуснейших натуральных йогуртов Danone. Ни в какой другой продукции компании нет таких больших кусочков спелых и вкусных фруктов. Продукт премиум-класса рассчитан на молодежную аудиторию. На стильной упаковке черного цвета можно прочесть провокационные слоганы: «Мои фрукты больше», «Я люблю пожестче» и другие.

Конечно, этот кисломолочный продукт Danone, о котором потребители оставляют восторженные отзывы, просто не мог обладать стандартными вкусами, знакомыми каждому потребителю. Для йогурта VERSA используются самые неожиданные сочетания натуральных ингредиентов, например:

Выпускают густой «ложковой» и питьевой йогурты.

Термостатный йогурт

На стильной черной упаковке VERSA указано, что перед нами продукция Danone – йогурт термостатный. Давайте разберемся, что это значит.

При производстве молочных продуктов применяют два способа: термостатный и резервуарный. Во втором случае продукт сквашивают в общей емкости, после этого разливают в упаковку для продажи.

Йогурт производится путем сквашивания молока с использованием закваски термофильного стрептококка и болгарской палочки. По окончании сквашивания «живой» йогурт охлаждают, в результате чего кисломолочные бактерии закваски остаются в продукте в количестве не менее 107 и сохраняются в этом количестве на протяжении всего срока годности при строгом соблюдении режима хранения (4±2 °C). В этом случае сквашивание происходит прямо в баночке, в которой йогурт поступает к покупателю. Качество такой продукции очень высокое: молочный сгусток плотный, консистенция равномерная и густая. Термостатный метод изготовления бережно доносит до потребителя все полезные вещества, за которые так высоко ценятся свежие молочные продукты. Белок термостатного йогурта усваивается на 30 процентов быстрей, чем белок цельного молока. Йогурт Danone VERSA, который выпускают на заводах в Самаре и Чехове, изготавливают по этой технологии. Это объясняет его уникальный вкус и консистенцию.