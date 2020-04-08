2020-04-08T15:03:04+03:00
Общество

Отраслевые профсоюзы потребовали расторгнуть контракт с директором «Хилово» - мужем председателя Псковоблпрофа

Профсоюзные активисты напоминают, что нарушением карантинных мер директор санатория поставил под угрозу жизнь и здоровье клиентов
Олег Томилин
Поделиться:
Александру Михайлову судебные приставы вручают судебное решение о приостановке деятельности санатория на 60 дней. Фото ПАИАлександру Михайлову судебные приставы вручают судебное решение о приостановке деятельности санатория на 60 дней. Фото ПАИ
Изменить размер текста:

В адрес председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой и председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова направлено письмо от представителей отраслевых профсоюзов региона с требованием расторгнуть трудовой договор с директором принадлежащего Псковоблсовпрофу санатория «Хилово» Александра Михайлова (по совместительству — мужа Ульяны Михайловой) за нарушение карантинных мер, принятых для профилактики распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает «Псковское агентство информации», авторы письма напомнили, что вопреки указам президента Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, предписывавших с 28 марта приостановить бронирование мест, прием и размещение в санаториях, пансионатах, курорт «Хилово» принял у себя 29 и 30 марта 39 человек.

Впоследствии выяснилось, что одна из приехавших перед этим контактировала с заболевшей коронавирусом, а значит в опасности оказались клиенты санатория. Поэтому представители отраслевых профсоюзов считают, что руководитель санатория, нарушив карантинные указы, подверг опасности здоровье и жизнь отдыхавших и нанес репутационный ущерб всему профсоюзному движению России. «Мы считаем, что указанные действия являются основанием для постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий директора ЛПУ «Санаторий «Хилово», а также о досрочном расторжении с ним трудового договора», - говорится в письме.

Напомним, 6 апреля Порховский районный суд приостановил деятельность санатория «Хилово» на 60 дней, а на следующий день судебные приставы на основании судебного предписания опечатали учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
«Большинство отраслевых профсоюзов — за увольнение директора «Хилово»
В ночь на 16 апреля будет закрыт железнодорожный переезд на улице Советской Армии
C 11 апреля с 10 до 18 часов в Пскове будут проводить уличную дезинфекцию
В Печорах на улице Малая Пачковка утром произошел пожар в жилом доме
Председатель ТПП Псковской области: Полагаю, расширение перечня работающих предприятий — только первый шаг
Ремонт дорог в Псковской области продолжается несмотря на коронавирус
На всей территории Псковской области кроме Гдовского района снизился класс пожарной опасности
9 апреля в Псковской области ожидается температура от 0 до +15 градусов Цельсия
Жителям Пскова предлагают активнее участвовать в народном проекте «Лица Победы»
В Пскове работают 2 группы по контролю за cамоизоляцией граждан из группы риска
В Псковском районе начался ремонт дороги Малая Толбица — Гверздонь — Мельницы
Коронавирусная статистика в Псковской области за сутки не изменилась
Мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области порядка 400 тысяч рублей
7 апреля в Псковской области произошло 6 пожаров и 1 учетное ДТП
38-летний пскович до смерти забил свою сожительницу
Михаил Ведерников раскритиковал подчиненных за слабое выполнение нацпроектов и «майских указов»
Псковское областное Собрание проведет внеочередную сессию по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы о поддержки людей во время пандемии
1,4 тысячи пациентов обслужила на дому Псковская городская поликлиника за неделю
8 апреля в Псковской области ночью ожидается дождь, днем до +16 градусов и сильный ветер
В пожарах на территории Псковской области в 2020 году погибли 29 человек, материальный ущерб составил 21 млн рублей
С сегодняшнего дня автобусы к садоводческим товарищам из Пскова будут ходить по субботнему расписанию
Сразу на 3 выросло число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Псковской области
Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса