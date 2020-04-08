Отраслевые профсоюзы потребовали расторгнуть контракт с директором «Хилово» - мужем председателя Псковоблпрофа

В адрес председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой и председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова направлено письмо от представителей отраслевых профсоюзов региона с требованием расторгнуть трудовой договор с директором принадлежащего Псковоблсовпрофу санатория «Хилово» Александра Михайлова (по совместительству — мужа Ульяны Михайловой) за нарушение карантинных мер, принятых для профилактики распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает «Псковское агентство информации», авторы письма напомнили, что вопреки указам президента Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, предписывавших с 28 марта приостановить бронирование мест, прием и размещение в санаториях, пансионатах, курорт «Хилово» принял у себя 29 и 30 марта 39 человек.

Впоследствии выяснилось, что одна из приехавших перед этим контактировала с заболевшей коронавирусом, а значит в опасности оказались клиенты санатория. Поэтому представители отраслевых профсоюзов считают, что руководитель санатория, нарушив карантинные указы, подверг опасности здоровье и жизнь отдыхавших и нанес репутационный ущерб всему профсоюзному движению России. «Мы считаем, что указанные действия являются основанием для постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий директора ЛПУ «Санаторий «Хилово», а также о досрочном расторжении с ним трудового договора», - говорится в письме.

Напомним, 6 апреля Порховский районный суд приостановил деятельность санатория «Хилово» на 60 дней, а на следующий день судебные приставы на основании судебного предписания опечатали учреждение.