2020-04-10T16:52:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый предварительно положительный тест на коронавирус выявлен у сотрудника Псковской городской больницы

Олег Томилин
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Сотрудник псковской горбольницы, чей первый тест на коронавирус оказался положительным, помещен на карантин.Сотрудник псковской горбольницы, чей первый тест на коронавирус оказался положительным, помещен на карантин.
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В Псковской области зафиксирован первый предварительно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у сотрудника Псковской городской больницы. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Наиболее серьёзный вызов, который сейчас стоит перед системой здравоохранения – это попадание коронавируса в не подготовленную для этого больницу, — написал глава региона. — В Псковской области такой случай уже происходил в самом начале борьбы с угрозой пандемии. Тогда, к счастью, обошлось без последствий для пациентов и врачей. С того момента в качестве меры профилактики все медицинские работники еженедельно проходят тестирование на наличие инфекционного заболевания. И сегодня выявлен первый предварительно положительный диагноз у сотрудника Псковской городской больницы».

Губернатор сообщил, что этот сотрудник изолирован и все необходимые меры для безопасности врачей предпринимаются: «Все пройдут дополнительное тестирование, рабочие помещения будут дезинфицированы». При этом Михаил Ведерников напомнил, что Псковская городская больница была переведена в режим карантина ещё 26 марта — после того, как подозрение на коронавирус обнаружили у одной из пациентов.

«Берегите себя и следите за своим самочувствием. При подтверждении или опровержении результатов теста сотрудника больницы, сразу сообщу отдельно», — добавил глава региона.

Она также опубликовал свежие данные статистики развития пандемии в Псковской области. По сравнению с данными на утро пятницы число пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось сразу на 3 — с 4 до 7. Напротив, число госпитализированных с симптомами, характерными и для коронавирусной инфекции, снизилось с 15 до 14. Также сегодня в области выздоровел еще один коронавирусный пациент — с момента начала пандемии общее число выздоровевших достигло 6 (при 2 погибших).

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом не изменилось и составляет 16.

Всего за время распространения COVID-19 в Псковской области проведено 3304 теста на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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