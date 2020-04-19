2020-04-19T10:45:49+03:00
Общество

Митрополит Тихон обратился с пастве и духовенству с пасхальным посланием

В этом году Пасха выдалась небывалой: из-за коронавируса закрыты для посещений храмы, и верующие праздную дома.
Олег Томилин
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Митрополит Тихон поздравил православных с Пасхой и призвал к терпению в этом тяжелое время.Митрополит Тихон поздравил православных с Пасхой и призвал к терпению в этом тяжелое время.
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Сегодня, 19 апреля, православные христиане празднуют один из главных церковных праздников — Светлое Христово Воскресение — Пасху.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) обратился с традиционным пасхальным посланием к пастве и духовенству, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Псковской митрополии РПЦ.

Приводим текст послания митрополита:

«Пасхальное послание митрополита Псковского и Порховского Тихона

Дорогие отцы, братья и сестры,

православные христиане Псковской земли!

В этот день величайшей Победы над злом и смертью поздравляю всех вас, православных христиан Псковской земли, с нашим Праздником Праздников – Светлым Христовым Воскресением!

Господь Иисус Христос непостижимым Промыслом Своим ведет нас ко спасению через особые испытания нашего с вами времени. В нынешний день Святой Пасхи очень многие из вас не присутствуют в храмах. И поэтому обращаюсь в первую очередь именно к вам, прихожанам наших храмов и монастырей. Ваш подвиг святого послушания Церкви Христовой, ваше смирение, жертвенность тем более драгоценны перед Богом, что, знаю, лишь одна мысль, одно чувство примиряют вас с тем, что вы не можете в самые дорогие для христианского сердца дни прийти в Божий храм. Эти мысль – святая забота о людях, с которыми вы общаетесь. Это чувство – христианская любовь к ближнему! В нынешнее время тяжкого морового поветрия вы сделали все, чтобы не стать невольными виновниками болезни известного или неизвестного вам человека, его несчастий и, может быть, самой смерти.

Конечно, и нам, священникам, очень тяжело без вас в эти дни. Сегодня вы не присутствуете в храме телесно. Но духом мы вместе во Христе. «Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием будем ждать увидеть лицо ваше» (1 Послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам).

Мужественно исполняя все положенное нам каждый на своем месте, мы призваны быть причастниками духовной брани и победы Господа нашего Иисуса Христа над многоликим злом мира сего – духовным и материальным: грехом, болезнями, ненавистью, смутой, противлением Истине.

Сегодня всем нам тяжело. И впереди – новые испытания. Все силы наших соотечественников и всего человеческого рода направлены на победу над всемирной моровой язвой. Будем молиться и действовать, чтобы приблизить победу над этим злом, как приближали Победу в предыдущей всемирной войне наши отцы и деды. В праздник Светлого Христова Воскресения по-особенному вспомним слова, вдохновлявшие их: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+ ТИХОН МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ

Пасха Христова 2020 год»

ИСТОЧНИК KP.RU

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