Незабываемый парад Победы в Берлине

ОТ РЕДАКЦИИ: Это письмо прислал в редакцию «КП-Псков» наш постоянный читатель, подписчик и внештатный автор Петр Воронцов из Новосокольников. Нынче, в год 75-летия Победы, когда из-за пандемии коронавируса не будет привычного нам празднования 9 Мая с парадами и шествиями в городах, эти воспоминания Петра Егоровича о последнем параде советских войск в Берлине 1965-го к 20-летию капитуляции гитлеровской Германии кажутся вдвойне ценными.

Петр Воронцов на занятиях по спецподготовке.

75 лет отделяют нас от великого праздника — Дня Победы над фашистской Германией. С годами не меркнет значимость этой даты. И напрасно отдельные государства и их руководители стараются умалить роль этого события и подвиг нашего советского солдата. Их действия отзываются болью в сердцах ветеранов Великой Отечественной войны, горечью и возмущением всех россиян. Это можно понять: наш народ вынес все тяготы и лишения Второй Мировой войны. Нет ни одной семьи, которая бы не испытала ужасы гитлеровского нашествия, трудности послевоенной разрухи и восстановления страны.

В 1963-1966 годах мне довелось нести службу в составе группы советских войск в Германии. Служил в ракетной бригаде в/ч п/п 17850 полковника Фесина, которая была подчинена командующему ракетными войсками и артиллерии группы советских войск в Германии.

Дислоцировалась на полигоне в двух километрах от деревни Драхаузен. Бригада была оснащена ракетами 16-го комплекса с радиусом действия до 300 километров. Эти ракеты могли нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Служил в батарее управления бригады радиотелеграфистом, затем начальником радиостанции Р-118 большой мощности.

В то время служба в Вооруженных Силах считалась почетной обязанностью каждого гражданина Советского государства. В армии дедовщины не было. И в нас, солдатах, видели защитников социалистического строя.

Все мы старались стать отличниками боевой и политической подготовки, классными специалистами, нести службу с достоинством и честью. Тем более, у многих отцы воевали в Германии и одержали Победу.

Мой отец Воронцов Егор Савельевич в составе 525 стрелкового Померанского полка 171 стрелковой дивизии 1-ого Белорусского фронта дошел до Берлина. Был награжден медалью «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», медалью «За отвагу» и «Орденом Отечественной войны» 1-ой степени и множеством благодарностей верховного главнокомандующего И. В. Сталина.

Мне и члену моего экипажа ефрейтору Николаю Вороткову (как одним из лучших в воинской части) была оказана высокая честь- принять участие в военном параде в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в Берлине 8 мая 1965 года. Он стал историческим, так как больше парадов в Берлине не проводилось.

Петр Воронцов проводит строевые занятия со своим отделением.

Подготовка началась за месяц до парада и шла в обстановке строгой секретности на аэродроме Шенефельд под Берлином. Сам парад запомнился великолепной солнечной погодой. Он проходил вдоль Берлинской стены, Бранденбургских ворот, по центральной площади Карл Маркс-Фридрих Плац. На протяжении всего пути нас приветствовали жители Берлина — цветами, флажками, улыбками и аплодисментами.

На парад были приглашены первые секретари ЦК компартий социалистических стран Ярослав Гомулка, Янош Кадар, Николай Чаушеску, Иосиф Броз Тито, Юджин Цеденбал, а также много других почетных гостей из многих стран мира. Принимал парад Первый секретарь Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт. На параде присутствовал Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, в числе почетных гостей был первый космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин.

Маршалы Советского Союза Василий Чуйков и Андрей Гречко инспектируют бригаду. 1965 год

На параде демонстрировалась боевая техника, которая состояла на вооружении наших войск, несущих службу в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии и других братских странах. И мы были горды, что представляем Советский Союз, мощь и боеготовность нашей армии, являемся достойными продолжателями славных традиций воинов-освободителей- наших дедов и отцов.

По окончанию парада Победы перед нами выступили с концертом известные артисты, в том числе Тарапунька и Штепсель /Ю. Тимошенко и Е. Березин/. С экскурсией участники парада побывали в Трептов-парке.

За 3 года, что я служил в Германии, мне, как секретарю комсомольской организации батареи управления бригады, довелось побывать с экскурсией в концлагерях Равенсбрюк и Зексенхаузен. в городах Лейпциге, Потсдаме и Дрезденской картинной галерее.

Во время службы окончил полковую школу в с. Медведь Новгородской области, в 1965 при войсковой части 66553 двухмесячные курсы офицеров запаса. Учились в одном взводе с сержантом Геннадием Зюгановым. После демобилизации мне было присвоено звание младший лейтенант запаса. За успехи в службе, боевой и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину поощрялся краткосрочным отпуском на Родину, был сфотографирован у развернутого боевого Красного знамени бригады, награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а также медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне».

После демобилизации работал в образовании, постоянно преподавал начальную военную подготовку. С 1972 по 1976 год работал в школах №50 и №70 в Южной группе войск в Венгрии. Преподавал математику и НВП. По возвращению работал инспектором школ района, директором Новосокольнической средней школы, а позднее до выхода на пенсию учителем математики и преподавателем основ безопасной жизнедеятельности /ОБЖ/ учащихся в средней школе №72 ст. Новосокольники, а в 2004 году пригласили работать директором Новосокольнической АГЗС.

Петр Егорович Воронцов часто выступает с воспоминаниями перед учащимися школ Новосокольников.

В заключение позвольте от всей души поздравить наших дорогих участников Великой Отечественной войны, ветеранов, всех, кто в далекие годы нес, продолжают в настоящее время нести службу в Вооруженных Силах, с Великим праздником Днем Победы! Здоровья вам и вашим семьям, долгих лет жизни, мирного неба над головой, и чтобы наши дети и внуки никогда больше не испытали тягот и лишений, выпавших на нашу долю!

С уважением ветеран педагогического труда, старший лейтенант в отставке Петр Егорович Воронцов (Псковская область, Новосокольники, ул. Матросова 14-30)

P.S. Буду признателен редакции газеты «Комсомольская правда», подписчиком и читателем которой являюсь до сих пор, если вы мне поможете найти моего бывшего члена экипажа старшего радиотелеграфиста, ефрейтора Николая Вороткова, 1943 года рождения, призванного из Липецка. Сохранился в записной книжке адрес его мамы: г.Липецк-11, ул. Силикатная, д. 6, кв. 2, Борцунова Елена Николаевна.

А также с удовольствием хочу узнать и получить известия от тех, кому посчастливилось участвовать в историческом параде Победы в Берлине 8 мая 1965 году и сейчас проживают на Псковской земле.