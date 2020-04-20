Михаил Ведерников записал первое видео с ответами на самые распространенные вопросы, которые задают ему в Инстаграме

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте первое видео с серией ответов на самые часто задаваемые ему вопросы. Он заметил, что в соцсетях у него скопились сотни комментариев и сообщение в директ, на которые он просто не в состоянии осмысленно ответить каждому лично: «Осмысленно отвечать на 1500-2000 комментариев в день — это просто не реально».

«Поэтому я принял решение собирать наиболее часто задаваемые вопрос и в таком видео-режиме давать на них ответы. И если этот формат будет востребованным, сделаем тогда его постоянным», — добавил он.

Первое видео с такими ответами было посвящено вопросам о пандемии коронавируса и действиях региональных властей. В частности, глава региона ответил на вопросы о том, почему в регионе не вводится режим ЧС (ответ: нет фактических и правовых оснований, несмотря на компенсации из федерального бюджета режим ЧС может фактически убить региональную экономику), на каком основании ограничивается конституционное право граждан на свободу перемещения (ответ: на основании федеральных законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ), почему называют самоизоляцией режим, при котором принудительно ограничивают передвижение и штрафуют за нарушения (ответ: многие заранее добровольно выбрали такой режим), почему многие заболевшие коронавирусом не выживают после применения аппаратов ИВЛ (ответ: потому что поступают с тяжелыми патологиями, а кроме того ИВЛ — это не панацея и не лекарство), почему автобусы ходят битком набитые людьми (ответ: да, это неправильно, будет корректировка, чтобы они ходили заполненными не более чем на 50 %), как получить выплаты семьям и гражданам, когда «каждый первый» не попадает под требования (ответ: в ближайшее несколько дней будет корректировка региональных программ поддержки в связи с пандемией, на это потребуется от 60 до 160 млн рублей, но эти деньги в региональном бюджете найдут) и т. д.

Полностью видео с ответами хронометражем чуть более 7 минут можно посмотреть здесь >>>