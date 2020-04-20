2020-04-20T18:30:35+03:00
Политика

Михаил Ведерников записал первое видео с ответами на самые распространенные вопросы, которые задают ему в Инстаграме

Губернатор Псковской области сказал, что если такой формат общения будет востребованным, он сделает его постоянным
Олег Томилин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Скриншот видеоответа губернатора Псковской области на поступающие в соцсетях вопросы.Скриншот видеоответа губернатора Псковской области на поступающие в соцсетях вопросы.
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте первое видео с серией ответов на самые часто задаваемые ему вопросы. Он заметил, что в соцсетях у него скопились сотни комментариев и сообщение в директ, на которые он просто не в состоянии осмысленно ответить каждому лично: «Осмысленно отвечать на 1500-2000 комментариев в день — это просто не реально».

«Поэтому я принял решение собирать наиболее часто задаваемые вопрос и в таком видео-режиме давать на них ответы. И если этот формат будет востребованным, сделаем тогда его постоянным», — добавил он.

Первое видео с такими ответами было посвящено вопросам о пандемии коронавируса и действиях региональных властей. В частности, глава региона ответил на вопросы о том, почему в регионе не вводится режим ЧС (ответ: нет фактических и правовых оснований, несмотря на компенсации из федерального бюджета режим ЧС может фактически убить региональную экономику), на каком основании ограничивается конституционное право граждан на свободу перемещения (ответ: на основании федеральных законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ), почему называют самоизоляцией режим, при котором принудительно ограничивают передвижение и штрафуют за нарушения (ответ: многие заранее добровольно выбрали такой режим), почему многие заболевшие коронавирусом не выживают после применения аппаратов ИВЛ (ответ: потому что поступают с тяжелыми патологиями, а кроме того ИВЛ — это не панацея и не лекарство), почему автобусы ходят битком набитые людьми (ответ: да, это неправильно, будет корректировка, чтобы они ходили заполненными не более чем на 50 %), как получить выплаты семьям и гражданам, когда «каждый первый» не попадает под требования (ответ: в ближайшее несколько дней будет корректировка региональных программ поддержки в связи с пандемией, на это потребуется от 60 до 160 млн рублей, но эти деньги в региональном бюджете найдут) и т. д.

Полностью видео с ответами хронометражем чуть более 7 минут можно посмотреть здесь >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Псковской области сдан в эксплуатацию первый в 2020 году объект по дорожному нацпроекту
С 30 апреля вырастет периодичность курсирования пригородных поездов на участке Псков – Дно
Из-за тренировочных раллийных заездов 21-22 апреля в Опочецком и Псковской районах перекроют некоторые участки дорог
Еще один случай заболевания коронавирусом зафиксирован у приехавших в северо-восточные районы Псковской области из Санкт-Петербурга
Сегодня в Пскове участок улицы Индустриальной закроют для движения автотранспорта
В Локне полиция раскрыла кражу велосипеда
Районная прокуратура добилась погашения Новосокольнической больницей задолженности перед IT-подрядчиком
Жителя Новосокольников приговорили к 180 часам обязательных работ за кражу 2 бутылок водки
Заключен контракт на ремонт 8 км Палкинского шоссе в Псковской районе до 10 августа
Жители 5 районов Псковской области лишились совокупно полумиллиона рублей из-за телефонных мошенников
21 апреля в Псковской области потеплеет до +13 градусов, но возможен небольшой дождь
Из 16 выявленных за выходные в Псковской области пациентов с коронавирусом по двое - работники продуктовых сетей и медсестры
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
В Псковском районе и Великих Луках изъяли фальшивые купюры
На МАПП «Убылинка» задержали петербуржца с контрабандой культурных ценностей на сумму в 247 тысяч рублей
Сотрудники псковского наркоконтроля будут целую неделю публиковать видеоуроки для утренних зарядок
Ночью в деревне Переслегино Великолукского района произошло смертельное ДТП
Число инфицированных коронавирусом в Псковской области выросло до 58 человек, пандемия охватила уже 13 муниципалитетов
Сегодня в Псковской области ожидается облачная погода и до +10 градусов
Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области по случаю празднования Пасхи в «исключительных обстоятельствах»
Заведующая пульмонологией псковского COVID-центра рассказывает в Инстаграме о борьбе с пандемией в Пскове
В Псковской области за минувшие сутки еще у 10 человек подтвердилось заражение коронавирусом
Большинство читателей телеграм-канала «Псковские новости» в время самоизоляции «пашут, как папа Карло»
Епископ Великолукский и Невельский Сергий провел пасхальную службу в Вознесенском соборе Великих Лук
На Пасху в Псковской области ожидается облачная погода и до +10 градусов
Опубликована статистика по заболеваемости коронавирусом в Псковской области на утро 18 апреля
Ночью в Печорском районе полицейские спасли из горящей машины попавшего в ДТП водителя незадолго до взрыва
В Псковской области приняты очередные поправки в коронавирусный указ, регламентирующие ношение защитных масок
6-й пациент с коронавирусом умер в Псковской области