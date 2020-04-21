Михаил Ведерников: О смягчении ограничительных мер речи пока не идет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня вечером, 21 апреля, рассказал в эфире итоговой программы Станислава Натанзона на телеканале «Россия 24» о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 в регионе.

По словам губернатора, пик пандемии в Псковской области на данный момент ожидается в середине мая [ранее губернатор говорил о первой неделе мая — КП-Псков]. При этом на пике в регионе может быть порядка 500 зараженных, добавил он.

На такую оценку рисков влияет и то, что сейчас, как рассказал Михаил Ведерников, в Псковскую область переждать карантин приехали порядка 100 тысяч «дачников» из Москвы и Петербурга — именно поэтому количство коек для covid-пациентов областным властям пришлось увеличить с 313 до 600.

Главу Псковской области спросили и про введенный накануне запрет на работу так называемых «наливаек». Он ответил, что этот запрет не связан с антиалкогольной кампанией (тем более, что, по словам Михаила Ведерников, псковичи в карантине даже снизили потребление алкоголя), а вызван саботированием такими магазинами санитарных ограничений. При этом губернатор напомнил, что Федеральное Собрание уже одобрило проект закона, который даст право региональным властям самостоятельно решать, на каких условиях подобные «наливайки» могут работать в регионах.