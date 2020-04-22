Полиция провела совместный с журналистами рейд в Пскове по контролю за работой «наливаек»

В Пскове сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову совместно со съемочной группой ГТРК «Псков» провели профилактический рейд по пивным барам, расположенным по улицах Яна Фабрициуса и Рокоссовского. В ходе рейда были выявлены факты нарушения правил розничной продажи алкогольной продукции, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Особое внимание сотрудники полиции уделяли проверке соблюдения ограничений, введенных указом губернатора Псковской области от 20.04.2020 № 58-УГ, в соответствии с которыми была запрещена розничная продажа на разлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроено-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов.

В результате были выявлены правонарушения, связанные с продажей пива и пивных напитков в полимерной таре: в отношении собственников торговых точек составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», которые направлены в Псковский городской суд для рассмотрения и принятия решения.

Напомним, что частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.