«Без региональной поддержки муниципалитеты не останутся»

Сегодня, 22 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел расширенное совещание с главами муниципалитетов. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, совещание прошло режиме видеоконференцсвязи с различных площадок, в заседании приняли участие представители органов исполнительной власти, Псковского областного Собрания депутатов, руководство муниципальных образований, сельских и городских поселений, председатели районных собраний.

Михаил Ведерников поздравил представителей местного самоуправления с прошедшим профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный труд в условиях борьбы в коронавирусом, за вклад в развитие региона.

«Ваша эффективность, неравнодушие дорогого стоят. Муниципальная власть по-прежнему остается первой инстанцией, куда обращаются люди со своими просьбами и проблемами. От вашей ежедневной адресной работы с людьми, с бизнесом зависит эффективность тех мер, которые принимаются на региональном уровне», — заметил глава региона, добавив, что Псковской области, несмотря на все риски приграничного региона, удалось удержать ситуацию под полным контролем.

Тем не менее, губернатор отметил, что времени на отдых нет. «Призываю всех вас не снижать темпы борьбы с коронавирусом», — заметил Михаил Ведерников и обратился к специалистам органов местного самоуправления, депутатскому корпусу с просьбой продолжить разъяснительную работу с населением, убеждать граждан оставаться дома. Глава региона подчеркнул, что критически важно сохранять прогнозируемую динамику, не допускать возникновения очагов инфекции, контролировать на местах выполнение всех принятых мер и ограничений.

В развитие темы губернатор познакомил представителей местного самоуправления с дополнительными мерами социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения, которые закреплены указом. На эти цели будет направлено более 270 млн рублей. «Вся разработанная помощь в полном объеме должна дойти до адресатов», — заметил глава региона. Также он поручил районным властям проработать и недавно введенный запрет продажи разливных алкогольных напитков в зданиях многоквартирых домов, который был установлен после многочисленных жалоб населения, в том числе и в социальных сетях.

Максимальное содействие должно быть оказано и субъектам малого и среднего предпринимательства. «Важна точечная и адресная работа с бизнесом. По предварительным расчетам, бюджету Псковской области коронавирус обойдется более чем в 7 млрд рублей. Знаем, что и ваши резервные финансовые возможности не велики. Однако без региональной поддержки муниципалитеты не останутся, но все предложения должны быть детально проработаны», — заметил глава региона и сообщил о своем решении разработать методику компенсационных выплат районам, по которой мы сможем усилить муниципальные резервы.

Еще один вопрос, на котором остановился губернатор, касался соблюдения мер противовирусной безопасности на период майских праздников. Он призвал отложить все массовые акции с непосредственным участием людей, будь то «Сад памяти» или «Бессмертный полк», чтобы не подвергать население риску. Михаил Ведерников также сообщил, что по согласованию с федеральным центром юбилейные медали ко Дню Победы ветеранам можно вручить до сентября.

Бесспорным приоритетом в работе Михаил Ведерников назвал полную реализацию национальных проектов. «Силы для этого есть. В прошлом году мы уже доказывали, что способны вместе решать сложные, а иногда и практически невыполнимые на первый взгляд задачи», — заметил глава региона и напомнил, что областные власти сделали многое, чтобы укрепить потенциал, помочь муниципальным служащим перейти на качественно новые условия работы.

В первую очередь, речь идет об изменении системы оплаты труда. «Принятым законом мы заложили социальные гарантии на долгие годы вперед. Каждая строчка была с вами согласована», — заметил губернатор. Он подчеркнул, что в некоторых районах и поселениях фонд оплаты труда превышен, и призвал незамедлительно исправить ситуацию. Зато тем, кому не хватит лимитов на установленные по нормативам зарплаты, будут доведены дополнительные, пообещал он.

Речь на совещании зашла и о создании единого оператора, который будет осуществлять поставки сжиженного газа. В связи с этим Михаил Ведерников попросил проанализировать собственную инфраструктуру и провести инвентаризацию объектов газового хозяйства.

Еще один вопрос, который поднял глава региона, касался передачи военных городков из ведения Министерства обороны России в муниципальную собственность. К 1 мая все юридические процедуры будут завершены. Впереди — совместная работа по приведению имущественных комплексов в порядок и определение дальнейшего их использования.

«Наша общая большая задача — повысить уровень жизни населения, сделать свой поселок, район, регион, в котором мы работаем, комфортным для проживания, работы и отдыха», — призвал Михаил Ведерников и поблагодарил за умение работать с полной самоотдачей, стремление сделать жизнь наших граждан достойной и комфортной. Глава региона озвучил, что за многолетний добросовестный труд ряд специалистов будут отмечены почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами администрации региона. Награды уже переданы в муниципальные образования.

Затем с профессиональным праздником собравшихся поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «На муниципалитеты возложена значительная доля ответственности за обеспечение достойного качества жизни граждан, социально-экономического развития территорий, создание инфраструктуры, благоустройство городов и поселков. Очевидно, что без местной власти невозможно выстроить эффективную систему управления. Именно поэтому сегодня ставится вопрос обеспечения единства всех уровней власти, подготовлены поправки в Конституцию РФ, которые в том числе касаются осуществления эффективного взаимодействия. Только рассчитывая на коллективную работу, можно добиться успеха», — отметил он.

В свою очередь председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская поблагодарила руководство региональной власти за конструктивное сотрудничество и взаимодействие, понимание и помощь в решении проблемных вопросов.

Особое внимание она обратила на вопрос создания единого поставщика сжиженного углеводородного газа. Тема актуальная, которая неоднократно обсуждалась членами Ассоциации. Тем не менее в ряде районов емкости еще не переданы в муниципальную собственность. В связи с этим Валентина Понизовская обратилась к главе региона за содействием, чтобы на период передачи поставка сжиженного газа в резервуарные и баллонные установки районов их аварийное обслуживание не прекратилось.

Михаил Ведерников согласился с тем, что процедура передачи емкостей действительно длительная. Он отметил, что необходимо проработать механизм их передачи во временное пользование. В ближайшее время эта тема будет детально рассмотрена на совещании с участием всех заинтересованных сторон.