Отменить нельзя оставить

Ограничительные меры в Псковской области, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будут продлены и в мае, заявил сегодня, 24 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с пандемией губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил, что всего за 9 дней — столько времени прошло с прошлого заседания оперштаба — число заболевших в регионе выросло в 3 раза: на сегодняшний день число подтвержденных случаев равняется 93, очаги инфекции зафиксированы в 17 муниципалитетах из 26.

В связи с этим глава региона заявил, что действие большинства принятых ограничений продолжится и после 30 апреля: минимум до 31 мая будет продлен запрет на проведение массовых мероприятий, до 15 мая — запрет посещения кладбищ, религиозных организаций, общественных пространств, а также ограничение передвижения по населенным пунктам и между муниципалитетами.

При этом чтобы не допустить вспышки пандемии во время майских праздников, когда многие люди привыкли компаниями выезжать на природу, контроль за соблюдением ограничительных мер будет ужесточен. «К тем, кто нарушает, требования будут жесткие, и без штрафов не обойтись. Именно на майские праздники придется пик заболевания. От того, насколько дисциплинировано люди будут себя вести, будет зависеть дальнейшие наши действия. Если увидим высокий уровень самоизоляции, то, возможно, с 15 числа дадим некоторые послабления», — сказал губернатор.

Между тем каждая неделя действия ограничительных мер очень больно бьет по бюджетам региона и муниципалитетов, заметил Михаил Ведерников. По его оценке, в настоящее время ущерб региона составляет 3,7 млрд рублей выпадающих доходов по итогам года, и 5,4 млрд рублей, необходимых на реализацию всех мер по обеспечению устойчивого развития экономики.

Губернатор напомнил, что власти Псковской области уже приняли обновленный пакет мер соцподдержки на сумму более 270 млн рублей. Он должен охватить порядка 70 тысяч жителей.

Благодаря корректировке пакета серьезно расширилась база получателей помощи. Так, например, до этого единовременной поддержкой в размере 5 тысяч рублей на практике смогли воспользоваться около 200 человек. После корректировки мер поддержки число заявлений выросло почти до 5,5 тысяч.

Стремительно растет и актуальность выплаты 20 тысяч рублей из регионального материнского капитала. Средства по 250 заявлениям уже выплачены. К настоящему моменту число обратившихся за поддержкой в совокупности выросло до 716 семей, из которых 583 также получили положенные деньги.

Говоря о поддержке сферы бизнеса, Михаил Ведерников сообщил, что после проведенных переговоров коммерческие банки начали выдавать кредиты на выплату зарплат. В настоящее время 28 одобренных заявок и 98 - приняты на рассмотрение.

По оценке губернатора, активно идет работа по рефинансированию кредитов как в Фонде гарантий и развития предпринимательства, так и в банках. В общей сложности рефинансировано около 270 кредитов, из которых 35 на сумму 71 млн рублей — средства Фонда. Губернатор сказал, что региональные власти подали заявку на докапитализацию Фонда в размере 150 млн рублей.

Ускорилась реализация мер поддержки и на местном уровне, заметил губернатор и поблагодарил за это глав районов. Тем не менее, отметил он, пока что только 3 муниципалитета приняли решение по снижению ЕНВД. «Не откладывайте этот шаг. Любая экономия для бизнеса сейчас критически важна. Часть затрат муниципалитетов на борьбу с коронавирусом Псковская область компенсирует. При окончательном расчете будем учитывать и оперативность принятия решений по поддержке МСП», — заметил он.

Кроме того, Михаил Ведерников заявил, что прорабатывается вопрос субсидирования ряда социальных учреждений — детских садов, школ, поликлиник, больниц, что позволит им осуществлять платежи перед управляющими и энергоснабжающими компаниями.

Особое внимание в рамках совещания было уделено мерам по мобилизации системы здравоохранения, вопросам организации медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Председатель Псковоблздрава Марина Гаращенко напомнила, что Псковская городская больница будет полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусной инфекцией. На ее базе будут лечиться не только больные COVID-19, но и пациенты с внебольничными пневмониями. Причем, в больницу будут госпитализироваться больные со всего региона.

Марина Гаращенко также рассказала, что на борьбу с коронавирусной инфекцией привлекаются медицинские специалисты из других лечебных организаций.