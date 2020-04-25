Ограничительные меры в Псковской области продлены до 15 и 30 мая, введен карантин для приезжих и новые требования для торговли

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал очередные поправки в свой указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новым поправкам, срок действия части ограничительных мер пролонгирован до 15 мая, а остальных — до конца весны.

До 31 мая продлены запреты на проведение публичных массовых мероприятий, передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей, а также на приостановку деятельности ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров, плавательных бассейнов, СПА-салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных организаций, пунктов общественного питания и объектов розничной торговли (но по-прежнему разрешена деятельность аптек и точек, реализующих продукты и товары первой необходимости, а также обслуживание на вынос и дистанционные способы продажи).

При этом в указе появились новые предписания для организаций розничной торговли: продукты питания они теперь должны реализовывать в упакованном виде, также в документе содержится рекомендация обслуживать покупателей только при условии ношения ими масок или респираторов.

До 15 мая продлены ограничения на посещение кладбищ, религиозных организаций, лесопарков, парков, скверов, набережных и детских игровых площадок, а также стадионов, открытых спортивных площадок, а также на передвижение по территории Псковской области между муниципалитетами. В этот период граждане обязаны не покидать места проживания, кроме случаев, ранее прописанных в нормативном документе.

Наконец, новые поправки в указ фактически вводят карантин для прибывающих и уже приехавших в Псковскую область граждан из-за ее пределов: те, кто приехал после 24 апреля из других субъектов РФ, должны незамедлительно сообщить о своем прибытии в регион на телефон оперативного информационного центра 8 (800) 444-10-41, после чего обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Исключение сделано только для лиц, следующие транзитом через регион, а также прибывающие в служебные командировки.

Особое внимание уделено организации деятельности учреждений социального обслуживания стационарного типа. До 31 мая они должны работать в круглосуточном закрытом режиме с обеспечением смены работников, которые менялись не чаще одного раза в две недели. В связи с этим эти организации должны быть обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Самоизоляция всех пожилых граждан в возрасте старше 65 лет также продлевается до 31 мая.

Образовательный процесс в дистанционной форме в образовательных организациях продолжится до 31 мая. Дошкольные учреждения на этот период должны работать в режиме дежурных групп.

С полным текстом указа можно ознакомиться на официальном региональном портале правовой информации.