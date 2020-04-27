2020-04-27T15:31:05+03:00
Экономика

В Псковской области выдали первый кредит по программе сельской ипотеки

Теперь жители всех муниципалитетов кроме Пскова и Великих Лук могут получить кредит на жилье по беспрецедентно низкой ставке — 2,7% годовых
Олег Томилин
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Екатерина Горланова с мужем стали первыми получателями сельской ипотеки в Псковской области.Екатерина Горланова с мужем стали первыми получателями сельской ипотеки в Псковской области.
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На минувшей неделе псковский филиал АО «Россельхозбанк» выдал первую в области сельскую ипотеку под 2,7% годовых. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации Псковской области, меру поддержки получила Екатерина Горланова — ей был одобрен кредит на 3 млн рублей.

Как отметила Екатерина, о предложении «Россельхозбанка» — единственного действующего оператора по программе льготной сельской ипотеки — она узнала, когда стала изучать предложения кредитных учреждений. «Это самое выгодное предложение, которое я нашла, поэтому сразу же решила обратиться в банк. Мы подали заявку, прошли согласование с Минсельхоз РФ и получили кредит под льготный процент», — подчеркнула заемщица.

Отметим, что Россельхозбанк стал первым банком, который заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Таким образом, жителям сельских территорий Псковской области стал доступен кредит по ставке от 2,7% годовых.

Льготной сельской ипотекой могут воспользоваться граждане, проживающие на сельских территориях, сельских агломерациях области, к которым относятся все населенные пункты, кроме городов Пскова и Великих Лук.

Мера поддержки дает возможность получить кредит на покупку готового или строящегося жилого дома, приобретение дома с земельным участком у физического или юридического лица. Также возможен вариант с возведением дома или завершением ранее начатого строительства.

Как отметил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов, сельская ипотека призвана в том числе сделать сельскую местность привлекательной для молодых квалифицированных специалистов. «Такая мера поддержки дает возможность сельхозпроизводителям привлекать новых сотрудников, помогать им укрепиться на селе, сельским жителям благоустроить свои домовладения, качественно улучшить свой быт, а молодым семьям выгодно приобрести недвижимость за пределами города», — подчеркнул он.

На сегодняшний день псковский филиал принял около 100 заявок на общую сумму 230 млн рублей, добавил руководитель.

По словам председателя Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова, в регионе отмечается спрос сельчан на строительство и приобретение жилья. «Мы видим, что сельчане заинтересованы в льготном кредитовании. Причем можно предположишь, что спрос будет только расти. Это отличная мера, которая поможет вдохнуть новую жизнь в районы и сельское хозяйство региона», — подчеркнул Романов.

Добавим, что одной из основных целей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» является сохранение доли сельского населения в общей численности жителей страны. Именно поэтому в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» возможность получить льготные кредиты появилась как у сельчан, так и горожан.

Кроме того, Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке до 5% годовых сроком до 60 месяцев, что также является частью программы КРСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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