2020-04-28T11:00:32+03:00
Недвижимость

Члены Совета по газификации регионов России поддержали предложения Ведерникова по дальнейшей газификации Псковской области

Реализация этой инициативы должна позволить дополнительно газифицировать в Псковской области 208 населенных пунктов или 52,8 тысяч домовладений
Олег Томилин
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Более 50 тысяч домовладений в Псковской области смогут получить доступ к голубому топливу в случае реализации предложений губернатора Михаила Ведерникова.Более 50 тысяч домовладений в Псковской области смогут получить доступ к голубому топливу в случае реализации предложений губернатора Михаила Ведерникова.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 27 апреля, в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации предложил ряд мер по дальнейшей газификации региона и получил поддержку своей инициативы, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

На совещании, которое провел председатель совета и комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, присутствовали Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, руководство ПАО «Газпром», «Газпром межрегионгаз» и другие заинтересованные лица.

Глава Псковской области проинформировал участников заседания, что благодаря реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области за последние 10 лет регион более чем в полтора раза увеличил число газифицированных домовладений — с 33% до 54%. Тем не менее, заметил он, уровень газификации области пока не достиг общероссийского показателя. На сегодняшний день из 26 муниципальных образований области газифицированы 15, включая города Псков и Великие Луки.

Михаил Ведерников подчеркнул, что основные усилия регион направляет на погашение задолженности муниципальных предприятий за потребленные энергоносители. В июне прошлого года Администрация Псковской области и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали 10-летний план-график погашения просроченной задолженности.

«С момента подписания мы идем четко в графике. Бывают небольшие рабочие моменты, но они оперативно решаются в ручном режиме», — заметил губернатор. Он добавил, что в настоящее время зафиксировано незначительное отставание в размере 2,5 млн рублей, которые не смог вовремя выплатить один из муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, что необходимые средства выделены из областного резервного фонда.

В текущем году на газификацию предусмотрено 23 млн рублей. Эта сумма не позволяет полностью исполнить все возложенные обязательства в части 8 межпоселковых газопроводов протяженностью более 84 км, строительство которых завершено ПАО «Газпром». На эти цели необходимо не менее 800 млн рублей. В настоящее время в существующих условиях увеличение расходов на газификацию не представляется возможным.

Также глава региона поблагодарил ПАО «Газпром» за реализацию совместных мероприятий. «Мы с коллегами в постоянной коммуникации, в постоянном контакте находимся», — заметил губернатор и добавил, что администрацией региона сформированы предложения в Программу развития газоснабжения Псковской области на период до 2025 года. В случае их реализации процент газификации вырастет до 60% от общего числа домовладений.

Михаил Ведерников подчеркнул, что с учетом всех обстоятельств ускорение газификации области невозможно без участия федерального центра. Исходя их этого, глава региона выступил с рядом предложений. В их числе — рассмотрение возможности разработки государственной программы, которая будет включать финансовую поддержку регионов на ликвидацию отставания по программам газификации, а также оказание содействия в вопросе строительства распределительных сетей газоснабжения. В Псковской области это позволит газифицировать 208 населенных пунктов или 52,8 тысяч домовладений.

Еще одна инициатива касалась возможности приватизации газораспределительных сетей, что требует внесения изменений в федеральное законодательство. Это позволит существенно ускорить процесс погашения задолженности муниципальными предприятиями за природный газ.

В целом предложения губернатора Михаила Ведерникова участники заседания Совета поддержали, отметив необходимость оказания помощи региону в вопросе газификации населенных пунктов, в том числе и в обеспечении реализации региональных обязательств по подготовке потребителей к приему «голубого топлива». Детально все предложения и возможные механизмы поддержки будут проанализированы и рассмотрены на совещании, которое пройдет в ближайшее время с участием всех заинтересованных сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Члены Совета по газификации регионов России поддержали предложения Ведерникова по дальнейшей газификации Псковской области
Реализация этой инициативы должна позволить дополнительно газифицировать в Псковской области 208 населенных пунктов или 52,8 тысяч домовладений
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