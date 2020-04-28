Уроженец Пскова оказался третьим выжившим после применения аппарата ИВЛ пациентом с коронавирусом в «Коммунарке»

Уроженец Пскова Максим Орлов, возглавляющий пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, перенес заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, лечился в знаменитой на всю страну городской клинической больнице №40 в Коммунарке, находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После излечения он описал у себя в Facebook процесс своего лечения и свои ощущения во время болезни, а также обратился к тем, кто отрицает факт наличия пандемии (так называемым covid-диссидентам) либо приуменьшает её опасность.

Максим Орлов написал: «Друзья, спешу сообщить, что меня выписали из больницы в Коммунарке, где я лежал 22 дня с двусторонней пневмонией, вызванной COVID 19. Там прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: «Орлова не вытянут». Но я не умер, и теперь являюсь почетным третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ. Что находится «там, за чертой», сказать не могу, но могу сообщить, что будет на пороге. Последней вашей мыслью будет: «Все равно, мне – все равно». А дальше будут работать ангелы... Теперь по существу: 1. Спасибо Денису Проценко, главе реанимации Никите Матюшкову и всей команде врачей и сестер, я – в неоплатном долгу перед ними. 2. Спасибо моему начальнику Андрею Юрьевичу Бочкареву, который по нескольку раз в день мобилизовывал врачей на борьбу за меня, привлекал сторонних профессоров, тратил колоссальные силы на то, чтобы меня спасти, я – в неоплатном долгу перед ним. И всем моим коллегам – спасибо! 3. Спасибо всем вам, друзья, кто молился за меня, и, особенно, тем, кто помогал моей семье, кто не отстранился и не бросил их в этот страшный период и был с ними на связи. 4. Друзья, те, кто отрицает COVID 19, вы — конченые. Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него – нет. 5. Друзья, которые критикуют политику мер по изоляции, пытаются шутить над мэрией и т. д. Ну вы или дураки, или мародеры. 6. И, наконец: друзья, сидите дома, соблюдайте изоляцию и радуйтесь тому, что вы здоровы, потому что, один день в больнице будет равен месяцам в самоизоляции».