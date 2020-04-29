2020-04-29T19:29:29+03:00
Экономика

Владелец псковского кафе обнаружил его клоны в нескольких городах России

Владелец кафе «Компот» на улице Советской в Пскове Антон Дубенской не знает, каким образом разработанный им самостоятельно логотип появился в Ярославле и Иркутске
Олег Томилин
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Интерьер оригинального псковского кафе «Компот».Интерьер оригинального псковского кафе «Компот».
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Владелец и управляющий псковского кафе «Компот» Антон Дубенской обнаружил «клоны» своего заведения уже в нескольких регионах России.

Как он рассказал «Комсомольской правде в Пскове», 22 апреля друзья прислали ему фотографию двери кафе в Ярославле, на которой он с удивлением обнаружил не просто аналогичное название кафе, но и разработанные им самим (в прошлом Антон работал дизайнером — КП-Псков) логотип и слоган. А буквально через несколько дней нашелся и еще один клон — в Иркутске. Его вычислили по аккаунту в Instagram.

Клоны псковского кафе: слева - в Ярославле, справа - в Иркутске.

Клоны псковского кафе: слева - в Ярославле, справа - в Иркутске.

«Ситуация комичная. Украден полностью наш макет, вопрос только «как»? — рассказал владелец оригинального псковского «Компота». — Я никогда не прибегал к помощи дизайнеров для нашего кафе, поэтому сейчас с трудом понимаю, как эти макеты попали в Ярославль и Иркутск. Может быть отрисованы с джипегов (файлов с картинками) из «Вконтакте»?.. Не знаю».

Еще одна версия Антона Дубенского — что в сеть на какие-нибудь онлайн-каталоги элементов дизайна логотип «залил» кто-то из исполнителей печатной продукции для его кафе — тот, кто имел доступ к оригинал-макетам с эмблемой в векторном формате (то есть в формате, позволяющем масштабировать логотип до любого размера без потери качества — КП-Псков).

Однако пока что выяснить, каким образом разработанный псковичом для своего кафе фирменный стиль был украдена, ему не удалось.

«Что буду делать? Пока ничего. Но к адвокату обратился, сейчас пытаемся выяснить юридических владельцев, далее будет понятно», — добавил Антон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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