«Мы ценим тех, кто с уважением относится к нашим просьбам, и будем отвечать тем же»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заявил, что органы исполнительной власти будут отдавать приоритет в поддержке тех организаций, которые с уважением относятся к рекомендациям властей по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, глава региона сказал это в ходе совещания по вопросам устойчивого развития экономики Псковской области в среду, 29 апреля.

«Подчеркну — все меры в первую очередь будут ориентированы на пострадавших и ответственных предпринимателей. Если у нас будут данные о нарушениях и игнорировании обязательных предписаний, — в дополнение к административным штрафам такие предприятия будут автоматически вычеркиваться из списков региональных мер поддержки или сдвигаться в конец очереди», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также он рассказал представителям бизнеса региона о тех предложениях, которые были внесены накануне, во время рабочего совещания под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Они касаются возмещения выпадающих доходов регионам, дополнительной поддержки системообразующих предприятий, а также докапитализации институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. «В целом, наша позиция была услышана, и я очень рассчитываю, что эти предложения в том или ином виде будут приняты», — добавил губернатор.

Среди регионов будет распределено более 200 млрд рублей для поддержки бизнеса: 100 млрд рублей — на все субъекты РФ, еще 100 млрд рублей — дотационным регионам. Средства будут распределены в соответствии с приоритетами, которые обозначили руководители областей.

Ряд мер поддержки разработаны и на региональном уровне. «К уже принятому списку добавим сниженный налог на транспорт и имущество, распространим снижение ставок по упрощенной системе налогообложения на простаивающие стоматологические клиники. Кроме того, с 1 июля в Псковской области запускается налоговый режим на самозанятых. Для многих граждан это будет означать возможность вести свой бизнес легально с минимальными затратами», — отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что дополнительно необходимо ввести компенсацию до 50% затрат на коммунальные платежи для гостиниц и баз отдыха за период простоя. Актуальность данной меры поддержки заключается в том, что туристический бизнес оказался полностью парализован из-за распространения COVID-19.

Глава региона выразил надежду, что принимаемые меры помогут в значительной степени смягчить удар по бизнесу.

О статистике по предоставлению региональных и федеральных мер поддержки рассказал председатель Комитета по инвестиционной политике и экономическому развитию Андрей Михеев. Он отметил, что в регионе проводится еженедельный мониторинг загрузки действующих предприятий. Активно ведется работа и по предоставлению беспроцентных кредитов для обеспечения зарплат для сотрудников: более 40 заявок уже одобрено, еще порядка 60 находятся на рассмотрении. Банки и Фонд гарантий и развития предпринимательства региона также одобрили около 320 заявок на реструктуризацию кредитов предприятий, такая же операция проведена с более чем 1,2 тысяч потребительских кредитов, взятых на различные цели.

«Мониторинг мы продолжим в еженедельном формате, к нему присоединилось также региональное управление Центрального банка РФ», — подчеркнул Андрей Михеев.

В свою очередь предприниматели задали представителям исполнительной власти вопросы, касающиеся нюансов предоставления как региональных, так и федеральных мер поддержки. Также они внесли ряд предложений по выстраиванию дистанционных форматов работы и обучения. По их итогам Михаил Ведерников поручил подготовить ряд предложений в правительство РФ для учета их при разработке последующих мер поддержки предпринимателей. На особом контроле будут находиться стратегические инвестиционные проекты региона.

Подводя итог встречи губернатор обратился к предпринимателям с просьбой провести разъяснительные беседы с коллективами, чтобы они соблюдали режим самоизоляции на майских праздниках. «Мы хорошо прошли первую волну. С 6 мая, при благоприятной эпидемической обстановке, мы разрешим службы на территориях рядом с храмами, посещение кладбищ, работу предприятий в отдельных помещениях и зданиях. Если мы не будем сохранять самоизоляцию, то это сведет на нет все усилия, нанесет удар по экономике, придется закрывать все крупные предприятия региона. Тогда только через 2 месяца мы сможем преодолеть пик заболеваемости», — заметил Михаил Ведерников. Он также добавил, что, несмотря на множественные обращения, на майских праздниках базы отдыха работать не будут. Если межведомственные проверки выявят нарушения, то предпринимателям будут грозить штрафы и лишение мер поддержки.