С 1 по 5 мая мы увидим и почувствуем масштабы третьей волны — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте очередное, уже 3-е по счету, еженедельное видео с ответами на наиболее часто задаваемые ему вопросы.

Самый важный и развернутый ответ глава региона подготовил для последнего вопроса, точнее, ремарки или «крика души», как обозначил её губернатор: «Как же хочется нормально жить! Почему в нашей стране и так плохо, так сделают еще хуже!»

«Во-первых, возникновение коронавирусной инфекции охватило не только нашу страну, но и другие. Это не рукотворная история, это вызов, с которым все вынуждены бороться. С оценкой ситуации в нашей стране я тоже не соглашусь: достаточно много делается, много позитивных примеров, — отметил Михаил Ведерников. — Что касается возврата к нормальной жизни, мы сейчас подходим к третьему инкубационному периоду. Мы достаточно ровно прошли первую волну, у нас не было взрывов по экспоненте, у нас не было крупных очагов. Достаточно уверенно прошли вторую волну: было зафиксированы пять очагов, которые успешно локализованы, и в настоящий момент три очага уже полностью погашены».

По словам главы региона, «самое главное испытание у нас будет с 1 по 5 мая, когда мы увидим и почувствуем масштабы третьей волны». Поэтому важно, чтобы все граждане подошли ответственно к соблюдению ограничительных мер на праздники, сохраняли режим самоизоляции и минимизировали социальные контакты, добавил он.

Если к 5 мая в Псковской области эпидемия будет развиваться по оптимистичному прогнозу, то уже с 6 числа областные власти намерены разрешим прихожанам принимать участие в богослужениях на прихрамовых территориях, открыть для посещения кладбища, разрешить работать индивидуальным предпринимателям, малому и среднему предпринимательству, тем, у кого магазины находятся в отдельно стоящих зданиях или в небольших торговых центрах. «Конечно, дополнительные ограничительные меры придется соблюдать, но, тем не менее, у нас есть все шансы, чтобы после 5 мая потихоньку возвращаться к нормальной жизни, по которой мы все с вами так сильно соскучились уже», — добавил губернатор.

Также в ходе новой серии ответов на вопросы Михаил Ведерникова рассказал:

— можно ли будет получить введенные дополнительно социальные выплаты после окончания связанных с коронавирусом карантинный мероприятия (ответ: эта помощь оказывается в период действия ограничительных мероприятий, но социально незащищенные и малоимущие граждане получат помощь автоматически, без предоставления дополнительных документов);

— понесет ли кто-нибудь ответственность за завоз в Новосокольники зараженных COVID 19 рабочих из Москвы (ответ: нет, не надо подогревать панические настроения: ни одна действующая норма нарушена не была, ни одного случая заражения вне строительной бригады не выявлено);

— есть ли возможность сделать платные тесты на COVID (ответ: пока нет, но в псковский «Центр СПИД» ожидается поставка нового лабораторного оборудования, на нем будут работать в 3 смены, тогда можно будет сделать тесты в том числе и на платной основе);

— почему граждане вынуждены сидеть дома, ведь заболевших почти нет (ответ: их сравнительно мало как раз потому, что люди сидят дома на самоизоляции);

— почему не штрафуют продавцов за отсутствие масок, если могут штрафовать посетителей (ответ: контролировать соблюдение сотрудниками карантинных мер должен работодатель, но если вы увидите где-то вопиющие случаи нарушения такого режима, то звоните на горячую линию);

— можно ли приехать в Псковскую область посадить картошку (ответ: если дача находится у человека в собственности, то да, можно, но придется провести на этой даче целых 14 дней в режиме самоизоляции);

— когда будет закончен ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове (ответ: губернатор рад, что в последнее время участились жалобы на ремонт дорог, ведь раньше все больше говорили об отсутствии ремонта; ремонт ул. Яна Фабрициуса закончат в ноябре, а Рижский проспект обещают закончить к дню города).