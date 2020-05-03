«Все-таки я считаю себя счастливой — уже потому, что выжила в фашистском аду»

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем рассказывать о судьбах тех жителей нашей области, кому довелось пережить страшные военные годы. Одна из них — Нина Ивановна Анисимова из Новосокольнического района, которой 25 мая должно исполнится уже 95 лет. Очерк ее жизни прислал наш внештатный автор в Новосокольническом районе, ветеран педагогического труда, старший лейтенант в отставке Петр Воронцов.

Беседовать с Ниной Ивановной Анисимовой легко. Она очень доброжелательная, с великолепной памятью на события, пережитые за девять десятков лет. В ходе нашей встречи я не услышал от нее сетований на пережитые трудности, хотя их было предостаточно — с лихвой хватило бы на несколько человеческих жизней.

Родилась Нина Ивановна 25 мая 1925 года в деревне Меркьяново Ракитинского сельсовета Великолукской области. В семье было пятеро детей. Отец работал председателем колхоза на землях деревни Отрадное, мать трудилась телятницей в этом же хозяйстве. А дома старшие дети присматривали за младшими, заботились о них.

Училась Нина в Ракитинской начальной школе, а затем продолжила учебу в Изочинской средней школе, коротая находилась от дома на расстоянии более 7 километров. Подвоза не было, вставали в 5 часов утра и в любую погоду гурьбой шли в школу.

Когда началась война, Нина Ивановна успела окончить 7 классов.

Нина Ивановна со своими медалями

— Территория, где мы проживали, практически сразу была оккупирована немцами. Отца успели призвать в ряды Красной армии. Немцы гоняли нас, девчушек, вместе с другими подростками и взрослыми женщинами на рытье траншей, окопов, заготовку леса и расчистку снега. Работали по 12 часов, неоднократно попадало от надсмотрщиков плеткой, а то и прикладом.

Близился 1943 год. Немцы несли большие потери и под натиском нашей Красной Армии отступали. Фашисты становились озлобленнее и с мирным населением не церемонились. За малейшую провинность или неповиновение расстреливали.

В январе 1943 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского с огромными усилиями освободили Великие Луки и почти сразу начали наступление на Новосокольники. Но немцы учитывали стратегическую важность этого железнодорожного узла: со стороны Великих Лук был выкопан противотанковый ров, сооружены рельсовые ежи, произведено минирование, сосредоточено огромное количество танковых и артиллерийских подразделений, мотопехота. В результате наши войска не сумели прорвать оборону противника: понеся огромные потери, они вынуждены были отступить на свои прежние позиции, чтобы накопить дополнительные силы артиллерии, авиации и танков. И только в сентябре-октябре эта группировка предприняла наступление на Невель — в декабре этот город был полностью освобожден от фашистов.

А вот жителей Новосокольнического района, в том числе Ракитинской волости, после этого ожидали страшные испытания. 19 декабря 1943 года немцы в спешном порядке силой согнали мирных жителей с детьми и скот на станцию Власье, погрузили в товарные вагоны и в спешном порядке увезли в Литву на станцию Байсоголис: воюющей Германии требовались рабочие руки, донорская кровь, и, даже человеческие органы для пересадки раненым фашистстким бойцам.

В числе невольников оказалась и Нина Ивановна со своей матерью.

Байсоголис был своего рода сортировочным пересыльным пунктом. Отсюда Нину с мамой и младшим братом 1928 года рождения направили в Германию в город Брауншвейг, что в в 250 километрах от Берлина. Там ее определили на работу на завод «Вилки-Верке». Наскоро обученная, она стала работать на токарном станке.

— Поселили нас на нарах, на которых была подстелена солома. Рабочий день длился по 15-16 часов. Кормили скудно. Пищу готовили так называемые украинские бендеры. Ежедневный рацион состоял из двух картофелин, миски зеленого супа и 100 граммов черного хлеба смешанным с опилками. Обессиленных, больных не лечили, Полуживых отвозили в рядом находящийся крематорий и там сжигали. Он дымил и дымил. Так я работала до мая 1945 года, — вспоминает Нина Ивановна. — Мне и моим подругам повезло — моя мать была рабочей в лагере для военнопленных, и иногда скрытно приносила нам в барак отваренные очистки от картошки, которым мы были рады как манне небесной. В начале мая 1945 года нас освободили американские войска и перевезли во Франкфурт-на-Одере, где состоялась передача нашему советскому представительству. Вернулись мы в Новосокольники лишь 3 сентября 1945 года и пешком пошли в свою деревню Меркьяново. Наш уцелевший дом был занят другой семьей. Нас в наш дом новые хозяева пускать не хотели. Председатель сельсовета в приказном порядке их выселила.

После войны Нина Анисимова начала работать в деревне Отрадное в швейной мастерской от РайПО. Познакомилась с парнем Сергеем, в 1947 году вышла за него замуж. Молодая семья переехала в Новосокольники и стала снимать часть дома. В 1948 году Нина Ивановна родила сына Анатолия, а в 1950-м пошла на работу в артель «Вперед». Затем перешла на работу в образованный комбинат бытового обслуживания населения мастером индивидуального пошива, где и проработала до выхода на пенсию.

Отрада и надежда Нины Ивановны — сын Анатолий. После окончания Новосокольнической средней школы он окончил Великолукский железнодорожный техникум, работал помощником машиниста, а затем машинистом тепловоза, водил грузовые и пассажирские поезда. Заочно окончил Ленинградский институт железнодорожного транспорта и был назначен начальником локомотивного депо ТЧ-31 в Новосокольниках. Его жена Валентина работала главным бухгалтером в вагонном депо. У них родились две дочери — Ирина и Татьяна. Обе пошли по стопам родителей-железнодорожников и трудятся на предприятиях железной дороги в Новосокольниках.

Радуют Нину Анисимову и правнуки: Михаил с честью отслужил в армии, работает помощником машиниста и учиться на последнем курсе в Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения. Его сестра Мария учится в Великолукской сельхозакадемии.

Внук Илья окончил Великолукский техникум, отслужил в армии и работает в Великолукском локомотивном депо мастером по настройке, ремонту и обслуживанию компьютеров, продолжает учебу в железнодорожном вузе. Внучка Альбина учится в 9 классе Новосокольнической средней школы.

Нина Анисимова с внуком, вернувшимся после службы на флоте.

Нина Ивановна не видела легкой жизни. Война, концлагерь, трудные послевоенные годы. Все тогда в едином порыве восстанавливали разрушенное хозяйство. Стаж работы Нины Ивановны — более 40 лет. В 1979 году она овдовела. При выходе на пенсию долгое время держала пару поросят, кур. До сих пор возделывает огород. Возле дома есть сад и теплица.

Очень трудным выдался для Нины Ивановны прошлый год. Тяжело заболели невестка Валентина и сын Анатолий. Невестке врачи сумели вовремя оказать медицинскую помощь, а сын с болезнью не справился и в августе от тяжелой болезни умер, не дожив до своего семидесятилетия.

Нина Ивановна со своим сыном незадолго до его смерти.

— И все-таки я считаю себя счастливой — уже потому, что выжила в фашистском аду. Все внуки и правнуки постоянно обо мне заботятся. Три года назад в декабре сын с зятьями Олегом и Николаем сделали капитальный ремонт — реконструкцию в моем доме. По программе подвели в дом газ. Теперь живу как в раю, — призналась Нина Ивановна.

Огорчает её разве что отсутствие воды в доме, но внук Илья несколько раз в неделю на автомобиле привозит воду с колонки в бидонах.

В заключение моя собеседница обратилась ко всем, кто ее знает:

— Приближается 75-летие Победы над фашистской Германией — великий праздник! Хочу поздравить оставшихся в живых участников войны, блокадников Ленинграда, бывших узников концлагерей, а также работников тыла и всех жителей города Новосокольники с этой замечательной датой. Всем здоровья и долгих лет жизни!