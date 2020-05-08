Опубликована официальная программа празднования 75-летия Победы в Псковской области

Администрация Псковской области опубликовала официальную программу праздничных мероприятий в регионе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 8 мая, во Всероссийский день памяти и примирения, в Псковской области в онлайн-формате пройдут различные тематические патриотические акции. Жители региона смогут присоединиться к проектам: «Бессмертный полк — онлайн», «Судьба солдата — онлайн», «Окна Победы» и другим. Большинство из них будут транслироваться на государственных каналах и в тематических группах в социальных сетях.

Основные памятные мероприятия пройдут 9 мая. В частности, во всех муниципальных образованиях будут организованы торжественные церемонии возложения гирлянд Славы и цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Все они пройдут с минимальным числом участников и обязательным соблюдением всех ограничительных мер.

В память о погибших защитниках Отечества в монастырях и храмах Псковской области будут отслужены заупокойные литии. Богослужения пройдут без участия прихожан, в закрытом режиме. С 10:45 в честь Великой Победы в храмах региона прозвучит праздничный колокольный звон.

В День Победы на телевидении состоится многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов. В эфире региональных телеканалов будет идти видеотрансляция праздничных мероприятий, проходящих в Псковской области.

Например, в этот день будет организована акция «Музыкальное поздравление», в рамках которой по улицам Пскова будут двигаться грузовые автомобили с музыкальным оборудованием, чтобы исполнить под окнами ветеранов песни военных лет.

Все жители региона смогут присоединиться и к акции #ПоемДеньПобеды. В 19:01 жители всей страны из окон и с балконов исполнят песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Помимо освещения праздничных мероприятий, на телевидении и в интернете в дни празднования будут размещаться репортажи о ветеранах ВОВ, тематические программы об освобождении региона и ключевых военных сражениях, а также ретроспектива парадов прошлых лет.

Напомним, в преддверии праздника ветераны Псковской области получили региональные и федеральные единовременные выплаты. Также к 9 мая в регионе организована передача участникам войны около 10 тысяч подарочных продуктовых наборов.

Полную программу праздничных мероприятий можно скачать здесь >>>