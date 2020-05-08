Две судьбы — одна Победа

ОТ РЕДАКЦИИ: Накануне празднования святого праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне наш внештатный автор из Новосокольнического района, малолетний узник и ветеран педагогического труда Петр Воронцов вспоминает двух своих родственников-фронтовиков, судьбы которых символически объединили в себе горечь утрат и ужасы войны, первых неудач и горьких окружений, отступлений с радостью победного мая 1945-го — то, про что очень точная строчка: «праздник со слезами на глазах». Его дядя погиб в первые дни войны, встретив врага буквально на границе, а отец штурмовал Берлин.

Дядя

Моя мать Воронцова (Исаева) Мария Ивановна 1904 года рождения родилась в Вишневке, Ракитинского сельсовета, Новосокольнического района в бедной многодетной семье. В школе не училась и рано была отдана на услужение Деенскому барину. В семье как на подбор рождались одни девочки, и единственный мальчик, мамин брат Тимофей Иванович Исаев, родившийся в 1914 году, стал любимым сыном и братом. Он закончил Молотовскую начальную школу, продолжил учебу в Ракитинской семилетней школе.

Тимофей Иванович Исаев - мой дядя.

В 1936 году Новосоокольнический райвоенкомат Великолукской области призвал его на службу в Красную армию. Дядя нес службу в 406 стрелковом полку 124 стрелковой дивизии в звании старшего сержанта.

Домой письма родителям присылал часто. Незадолго до войны писал, что женился. Правда, фотографии в военной форме домой присылал, а вот карточки со своей девушкой прислать не успел: внезапно началась Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года 406 дивизия входила в состав 27-го стрелкового командования 5-ой армии Юго-Западного фронта и была сосредоточена в Горохове — в 10-12 километрах от границы.

На примере защитников Брестской крепости, героический подвиг которых хорошо описан, мы в достаточной мере представляем стойкость мужество наших солдат. Но подобную стойкость показывали многие защитники нашей Родины на разных участках ее рубежей.

Мне удалось ознакомиться с архивными документами и проследить 10-дневный начальный период войны для 124 стрелковой дивизии, в состав которой входил 406-й стрелковый полк, в котором нес службу старший сержант Тимофей Иванович Исаев — мамин брат, а мой дядя.

Командовал дивизией генерал-майор Ф. Г. Сущий — участник гражданской войны в России, за участие в советско-польской войне 1920-1921 годов награжденный орденом Красного Знамени. В мирное время закончил Военную академию имени Фрунзе, занимал различные командные должности.

В первый день войны части дивизии с 6-7 часов начали выдвижение к государственной границе, которое было замедленным из-за налетов вражеской авиации. Не сумев пробиться к границе, дивизия занимает оборону на 30-ти километровом участке к северу от Крыстынополя, ожидая подтягивания других дивизий и корпусов.

К исходу дня 22 июня, несмотря на яростное сопротивление, дивизия оказалась в полуокружении.

23 июня части 124 стрелковой дивизии и гарнизоны еще неподавленных дотов продолжали вести упорные бои с противником. Не получая приказа на отход и не имея связи с командующим армией, Ф.Г. Сущий продолжал удерживать занимаемые районы, сократив периметр обороняемого района, помня полученный ранее приказ — огнем и контратаками сковывать перед своими участками продвижение противника вперед.

В течение 24-25 июня дивизия продолжает вести тяжелые бои в окружении противника западнее Кунева и еще длительное время сражаться в тылу противника, совершая контратаки.

26 июня дивизия, вырвавшись из вражеского кольца в районе Милятина, начинает пробиваться на северо-восток. С этого дня начался ее героический рейд по тылам противника на соединение с войсками 5-ой армии, продолжавшийся 30 суток. Но сведений о положении этой дивизии в штабе армии не было.

В одном из кровопролитных боев погибает генерал-майор Сущий — тогда командование 124-й стрелковой дивизией принял на себя командир 406 стрелкового полка полковник Новиков. Дивизия, отрезанная от 5-ой армии еще у государственной границы, в течение месяца прошла с боями по территории, занятой противником, 350 км.

24 июля в районе Белокоровичей Оливенского района Житомирской области части дивизии в количестве 1600 человек с 3 орудиями и присоединившиеся к ним остатки 34-ой танковой дивизии прорвались через линию фронта. Замечу, что первоначально 124 стрелковая дивизия насчитывала около 15000 солдат.

Дивизия отошла к Чернобылю, переправилась через реку Припять и заняла оборону, продолжая в составе 22-ой моторизированной колонны вести ожесточенные бои с противником.

27 декабря 1941 года в результате тяжелых потерь дивизия была расформирована.

Полагаю, что в одном из сражений в первые дни погиб и мамин брат, старший сержант/младший лейтенант Тимофей Иванович Исаев. Почему я написал младший лейтенант? Со слов мамы буквально в последних письмах, полученных перед войной, он написал, что ему присвоено офицерское звание — младший лейтенант. Просматривая «Книгу памяти Новосокольнического района» 1995 года издания на странице 154 имеется запись: Исаев Тимофей Иванович, мл. лейтенант, р. 1914 года, Новосокольнический р-н, Окнийский с/с, д.Вишневка, пропал без вести в сентябре 1941 года. Аналогичная запись выбита на мраморной плите в Мемориале славы, увековечившем память воинов из нашего города и района, погибших во время Великой Отечественной войны

С гордостью могу сказать, что мой дядя Тимофей Иванович Исаев отдал жизнь рады Победы над фашизмом. И в том числе благодаря ему и тысячам других новосокольничан — известных и безымянных — в эти дни мы готовимся отметить 75-летие Великой Победы!

Отец

Мой отец, Воронцов Егор Савельевич, 1909 года рождения, умер в ноябре 1985 года.

Мне вспоминаются 80-ые годы прошлого столетия, когда отец был еще жив. В день Победы он надевал военную гимнастерку с галифе, сапоги, портупею и военный планшет. Выпивал по такому случаю солдатских «сто граммов» и гордый направлялся на прогулку по деревне Русаново, где мы в то время жили.

Воронцов Егор Савельевич - мой отец.

На день Победы администрация совхоза «Новосокольнический» традиционно дарила участникам войны либо одеяло, либо часы. Подарков районных, а тем более республиканских или всесоюзных не существовало.

Имеющиеся фронтовые награды — а у него были медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За Отвагу» и орден Отечественной войны 1-ой степени — отец практически не носил. О суровых годах войны, что он испытал, нам практически не рассказывал.

Покойная мама всегда благодарила бога за то, что отец остался живым и вернулся домой не калекой, а был лишь контужен во время одного из боев. Минуло 30 лет, как не стало отца, и мне очень захотелось узнать, каким был его боевой путь.

С просьбой о помощи в розыске информации и обратился в наш Новосокольнический краеведческий музей. Заведующая Татьяна Дмитриевна Ермолова любезно мою просьбу выполнила. На сайте «Подвиг народа» в архивных документах ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны) по награде медалью «За отвагу» значится приказ № 016-Н от 28 мая 1945 года по 525 стрелковому полку 171 стрелковой Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии 1-го Белорусского фронта. В наградном листе указано: «Наградить номера 1 взвода ПТО красноармейца Воронцова Егора Савельевича за то, что он в боях 21 апреля 1945 года в районе Планкенберг в составе расчета подавил 5 огневых точек противника, а в уличном бою 24.4.45 года из личного оружия уничтожил 2 немцев».

Мне удалось проследить боевой путь 171 стрелковой дивизии в составе 1-го Белорусского фронта.

Первый Белорусский фронт был образован 24 февраля 1944 и просуществовал до конца войны. Освобождал Белоруссию, Польшу, принимал решающее участие в битве за Берлин. Командующим фронтом по ноябрь 1944 года был генерал армии Константин Рокоссовский, а в июне 1944 года ему было присвоено воинское звание маршала Советского Союза.

С ноября 1944 года и до конца войны по приказу верховного главнокомандующего И. В. Сталина фронтом командовал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Членом Военного совета был назначен генерал-лейтенант К. Ф. Телегин, а начальником штаба — генерал-полковник М. С. Малинин.

171 стрелковая дивизия формировалась в Златоусте Челябинской области в январе 1942 года. В Новгородской области дивизия воевала в составе Северо-Западного фронта с апреля 1942 года по ноябрь 1943 года. За это время она потеряла более двух третей своего состава.

В ноябре 1943 года 171-я дивизия была передислоцирована в район Великие Луки-Невель и вошла в состав 3-й ударной армии Прибалтийского фронта. Именно в это время в дивизии началась служба моего отца – красноармейца Воронцова Егора Савельевича.

С июля до ноября 1944 года дивизия принимает участие в освобождении южной части Псковской области и Латвии, за что была награждена орденом Красного Знамени. В декабре 1944 года

3-я ударная армия была передислоцирована в район восточнее Варшавы и вошла в состав 1-го Белорусского фронта. В начавшейся Висло-Одерской операции путь 171-ой дивизии пролег через Варшаву на северо-запад к реке Одер. В конце февраля 1945 года 171-я дивизия вышла к немецкому городу Зильбер, в первых числах марта — к устью реки Одер и Балтийскому морю в районе города Кашмин. За эти бои дивизия 26 апреля 1945 года была награждена орденом Кутузова второй степени.

В рамках Берлинской наступательной операции 171-я стрелковая дивизия в составе 79-го стрелкового корпуса, прорвав немецкую оборону, двинулась на Берлин, обходя его с запада.

21 апреля 1945 года в шесть утра батальон старшего лейтенанта К. Я. Самсонова 38-го стрелкового полка в районе Ной-Линдерберга пересек берлинскую окружную автостраду — границу большого Берлина. 27 апреля 150-я и 171-я стрелковые дивизии вышли к реке Шпрее.

30 апреля 1945 года в 21 час 45 минут части 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора В. М. Шатилова и 171-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. И. Негоды овладели первым этажом здания рейхстага. Ранним утром 1 мая над рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, однако бой за Рейхстаг продолжался еще весь день и только в ночь на 2 мая гарнизон капитулировал.

Советские воины расписываются на поверженном Рейхстаге. Май 1945 года.

В этот день по приказу командира дивизии полковника А. И. Негоды состоялся парад частей 171 стрелковой дивизии. За бои в Берлине дивизии было присвоено почетное звание «Берлинской».

В конце 1945 года дивизия была переформирована в 16-ю механизированную Идрицко-Берлинскую краснознаменную ордена Кутузова второй степени дивизию и позднее в 1947 году 16-я механизированная дивизия была расформирована.

Знамя Победы на Параде в честь 20-ия Победы впервые на Красной площади нес Герой Советского Союза Константин Яковлевич Самсонов, бывший командир батальона 380-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии. Его ассистентами были Герои Советского Союза Михаил Алексеевич Егоров и Мелитон Варламович Кантария из 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.

Из истории мы все знаем, что самые ожесточенные бои велись на подступах к Берлину и в самом Берлине. Немцы ожесточенно сопротивлялись, предчувствуя свой крах, и не сдавались. Бои носили кровопролитный характер, никто из немцев не хотел сдаваться в плен. Потери были огромными как с их стороны, так и с нашей. Но наша Советская армия победила! И первыми водрузили флаг над поверженным Рейхстагом военнослужащие Красной Армии — это было Знамя Победы и штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 1-й степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Служба для отца закончилась в ноябре 1945 года. Он был комиссован как получивший контузию. На память о войне отец домой привез трофей — немецкую губную гармошку.

До войны отец работал на железной дороге разнорабочим. После войны всю оставшуюся жизнь проработал в совхозе разнорабочим.

Он был честным, добрым и трудолюбивым. Таким остался отец Воронцов Егор Савельевич в моей памяти и запомнился односельчанам.

Я рад и счастлив, что в юбилейный год победы мне удалось ознакомиться с архивом и проанализировать его боевой путь участия в Великой Отечественной войне.