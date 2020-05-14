В Псковской области готовятся запустить первый региональный маркетплейс

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 13 мая, провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, глава региона обсудил с представителями бизнес-сообщества реализацию мер поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики, а также запуск первого регионального маркетплейса «Маркет Псков».

Михаил Ведерников начал совещание с описания ближайшей перспективы: «Начну с самого важного — с того, о чем 11 мая объявил президент. Нерабочие дни закончились, но это не означает завершения борьбы с новой коронавирусной инфекцией или смягчения ограничительных мер. Как сказал глава государства, во всех регионах этот процесс будет проходить в индивидуальном порядке и в соответствии с региональной эпидемиологической ситуацией. Пока наша статистика заболеваний не позволяет говорить о выходе на стадию полного снятия ограничений». Между тем, продолжил губернатор, регион уже близок к пику заболеваемости, а благодаря слаженной межведомственной работе цифры по заболеваемости значительно ниже прогнозируемых.

На данный момент региональная законодательная база приводится в соответствие с указом президента РФ, федеральными актами, исключаются противоречия, дублирование мер и убираются нестыковки в сроках. Некоторые корректировки действующих норм уже произошли — был опубликован обновленный указе губернатора. Теперь к работе могут вернуться все организации, которые не попадают под непосредственный запрет или существующие ограничения, отраженные в этом указе.

Однако Михаил Ведерников заметил, что все предприятия, деятельность которых разрешена, должны неукоснительно соблюдать полный комплекс эпидемических мероприятий.

Говоря о новых мерах поддержки предпринимательства, глава региона акцентировал внимание на двух основных моментах. Во-первых, в 20-х числах мая в регионы поступят первые федеральные субсидии. На поддержку субъектов РФ будет направлено 100 млрд рублей из федерального бюджета. После доведения лимитов администрация области распределит средства на реализацию мер поддержки населения и региональной экономики.

Кроме того, губернатор сообщил, что региональный Фонд гарантий и поддержки малого и среднего предпринимательства гарантированно будет докапитализирован в 3 этапа. Из регионального бюджета — на 100 млн рублей, по линии Министерства экономического развития РФ — на 23 млн рублей, также средства будут выделены в рамках объявленных президентом РФ мер поддержки.

В настоящее время получателями различных мер федеральной и региональной поддержки стали порядка 2,8 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий объем такой помощи составил около 1 млрд рублей. Это налоговые вычеты, рефинансированные кредиты, беспроцентное кредитование на выплату заработной платы.

Особое внимание было уделено сфере туризма, которая входит в перечень отраслей, оказавшихся в зоне риска из-за распространения коронавируса. И. о. председателя регионального комитета по туризму Ольга Качнова внесла ряд предложений по содействию в прохождении классификации гостиниц, предоставление им субсидий на оплату коммунальных платежей, а также поддержке туроператоров, работающих на внутреннем туризме. Все предложения по итогам заседания будут детально проработаны.

Глава региона в ходе заседания ответил на наиболее актуальные вопросы представителей гостиничного бизнеса. Он подчеркнул, что областная администрация готова рассматривать возможность для начала работы разных сфер. Для этого глава региона предложил бизнесменам встретиться на одной площадке и обсудить все аспекты совместно с главным санитарным врачом региона.

«Если будут конкретные предложения по возобновлению работы баз отдыха или иных объектов размещения людей, то мы готовы вас поддержать, отстаивать эту точку зрения в Роспотребнадзоре», — заметил он.

Во время заседания оперативного штаба был представлен проект первого регионального маркетплейса «Маркет Псков», о котором рассказал директор компании «Динекст» Сергей Пакеев. Он подчеркнул, что данная площадка может стать действенной мерой поддержки малого и среднего предпринимательства и новым источником сбыта продукции.

Предполагается, что размещение организаций будет проводиться на безвозмездной основе. Они смогут загружать информацию о своих товарах и услугах. Со своей стороны покупатель сможет найти необходимый ему товар и связаться с продавцом для уточнения всех деталей.

По оценкам Сергея Пакеева, маркетплейс может быть запущен в самое ближайшее время. Глава региона положительно оценил данный проект и поручил оказать разработчикам всю необходимую поддержку.