«Коронавирус с нами надолго» — губернатор прокомментировал снятие части ограничений

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал принятые накануне на заседании регионального оперативного штаба решения о некотором смягчении ограничительных мер, в частности, разрешение на прогулки с детьми, а с 21 мая — разрешение на участие прихожан в церковных службах на прихрамовой территории или посещение церквей для индивидуальных молитв. В ходе преамбулы к очередной серии видеоответов на вопросы граждан, размещенных в инстаграм-аккаунте главы региона сегодня утром, 16 мая, Михаил Ведерников предостерёг жителей Псковской области от надежд, что коронавирусная инфекция будет побеждена в скором времени, и заявил, что нужно, напротив, привыкать жить с учетом новых реалий — например, в виде обязательного ношения масок в общественных местах. Именно выработка таких привычек, отметил губернатор, позволит в дальнейшем снять еще некоторые ограничения, например, открыть торговые центры.

«КП-Псков» приводит расшифровку обращения губернатора целиком:

«Мы видим замедление роста числа заболевших за сутки, и если ничего не изменится, то довольно скоро мы выйдем на плато. Эти результаты позволяют очень взвешенно, но аккуратно говорить о возможном снятии или смягчении некоторых ограничений.

Вы знаете, что мы привели указ губернатора, иные нормативно-правовые акты в соответствие с указом президента, и на сегодняшний день разрешена работа розничной торговли в учреждениях, которые имеют отдельный вход, можно работать массажным салонам, кадровым службам и ряду других организаций.

Мы дали возможность работать целому ряду направлений, но с обязательным соблюдением тех требований, которые представляет Роспотребнадзор.

Уже сегодня мы обсуждаем возможность нахождения людей на улице с целью прогулки. В первую очередь мы, конечно, говорим, о родителях с детьми, о людях старшего возраста, но делаем это пока очень аккуратно, потому что важно не допустить большого скопления людей на улице. И в этой части об открытии детских площадок пока, к сожалению, говорить не приходится.

В то же время мы рассматриваем возможность со следующего четверга разрешить службу с участием прихожан на прихрамовых территориях по тому же принципу, который был на вербное воскресенье. И рассматриваем возможность посещения прихожанами храмов с целью индивидуальной молитвы — но при условии, если одновременно в храме будет находится не более 5 человек.

Вместе с завершением периода нерабочих дней это может создать иллюзию, что коронавирусная угроза уходит, можно в ближайшее время вернутся к нормальной жизни — к сожалению, пока об этом говорить не приходится — рано. Нужно всем понимать: абсолютно очевидно, что коронавирус с нами надолго. Когда-нибудь будет изобретена вакцина, будут эффективные методы лечения, но сегодня всем нужно соблюдать все предписанные нормы, и в ближайшее время COVID-19 для нас с вами — без ограничения по социальному статусу, по возрасту — будет представлять серьезную угрозу.

Все шаги в сторону ограничительных мер должны сопровождаться обязательным ответственным отношением граждан к личной гигиене, к профилактике, ну и, конечно, к требованиям, которые выдвигает Роспотребнадзор.

И всем нам — и с этим нужно смириться, и правильно к этому отнестись — всем нам долгое время придется жить в условиях определенных ограничений. Более того, я хочу сказать, что нам предстоит сформировать новые привычки и даже новую культуру поведения, когда появляться в маске в общественных местах, соблюдать дистанцию — это будет знак ответственности, уважения и заботы о близких. Чем быстрее все мы это поймем, тем меньше ограничений нам придется соблюдать.

Можно будет открывать торговые центры, гостиницы, базы отдыха. Мы на сегодняшний день уже готовы возобновить авиасообщение, но пока будем следить за тем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.

Все, о чем я сказал, можно будет сделать только тогда, когда привычка соблюдать профилактические меры и требования Роспотребнадзора прочно войдет в нашу жизнь, станет неотъемлемой ее частью до того момента, когда COVID окончательно отступит».