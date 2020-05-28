Леди с кортиком

ОТ РЕДАКЦИИ: Весь 2020 год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы по случаю 75-леиия Победы в Великой Отечественной войне. Наш внештатный автор из Новосокольнического района, ветеран педагогического труда, старший лейтенант в отставке Петр Воронцов прислал нам очередную статью с воспоминании об одном удивительном человеке, прошедшем через войну — первой женщине, ставшей офицером ВМФ, капитане 2-го ранга Таисии Петровне Шевелевой.

Сейчас, когда отношения с Украиной у нашей страны отнюдь не братские, мне вспоминаются далекие годы конца прошлого века, когда Украина была одной из республик Советского Союза. С огромным удовольствием мы ездили отдыхать в санаторный город Трускавец Львовской области: вода «Нафтуся» и ее лечебные свойства были известны далеко за пределами этого региона. Нас уважали на Украине, а мы любили и уважали украинский народ. К нам в гости на Псковщину с дальнейшим посещением села Михайловское, Псково-Печорского монастыря часто приезжали наши украинские друзья. В этой статье я хочу поделиться с читателями «Комсомольской правды» рассказом об одном счастливом знакомстве, рассказ о котором очень уместен в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

…Впервые эту легендарную женщину я увидел в далеком 1970 году. Работал я в то время преподавателем начальной военной подготовки в средней школе №72. К нам в район по линии общества «Знание» из города-героя Киева с лекциями приехали Герой Советского Союза Евдокия Леонидовна Завалий и первая женщина-офицер морфлота, награжденная орденом Ленина и многими другими боевыми наградами, Таисия Петровна Шевелева.

Выступали они перед многими коллективами нашего города и района, в том числе перед педагогическим коллективом и учащимися 5-10 классов нашей школы.

Таисия Шевелева авступает в актовом зале перед учащимися Новосокольнической городской средней школы. 1982 год.

Прошли годы. Новая встреча: Таисия Петровна вновь у нас в городе Новосокольники. Это был 1980 год. Новосокольническая городская средняя школа, актовый зал. Экспрессивный, завораживающий рассказ о своем боевом пути и участии в Великой Отечественной войне «леди с кортиком» всех нас покорил.

Готовясь написать статью о ней, я зашел на сайт «Подвиг народа». Вот что сказано там о Таисии Шевелевой:

«Еще в 1930 году по специальному разрешению наркома К.Е. Ворошилова первой девушкой, пришедшей служить на флот, была Таисия Петровна Шевелева. Она первой надела форму военно-морского командира и первой из женщин получила мужскую специальность пиротехника-минера.

В 1933 году Т.П. Шевелева окончила Ленинград-скую артиллерийскую техническую школу и стала гвардии подполковником Военно-морского флота. Получила направление на Черноморский флот, которым командовал вице-адмирал Георгий Никитич Холостяков, Герой Советского Союза. Ее появление вызвало переполох. Женщина - военно-морской командир, да еще пиротехник-минер.

С 1936 года она - пиротехник Днепровской флотилии. Перед Великой Отечественной войной командовала ротой обьединенной школы морского флотского экипажа. Вся военная служба гвардии капитана второго ранга Т.П. Шевелевой до увольнения из рядов ВМФ в 1956 году была связана с артиллерийским вооружением флота.

Многие сомневались в ней, но она работала мастерски, и вскоре на Черноморском флоте ее прозвали «пиротехником-хирургом».

Всего несколько абзацев текста, а в них уместилась вся жизнь славной легендарной женщины...

У Таисии Шевелевой было очень много государственных наград.

После встречи у нас завязалась переписка с Таисией Петровной. Ездили с учащимися на многодневную экскурсию в город-герой Киев. Деньги на поездку школьники заработали сами. Жили в спортивном зале одной из средних школ. В один из дней группа учителей была приглашена в гости на квартиру-палубу. Хозяйка по украинскому обычаю угощала нас горилкой с перцем, и непременными атрибутами среди других закусок были сало, украинский борщ и селедочка. Любила вспоминать о своей жизни, а рассказчицей была уникальной.

Родилась Таисия Петровна в многодетной украинской семье в селе Фастово, неподалеку от Киева в 1924 году. Помогала родителям по дому, а затем начала трудиться в поле. Но была у нее тяга к учебе и заветная мечта. О ней она написала письмо наркому обороны К.Е. Ворошилову: «Я Таська из села Фастово желаю стать офицером Морфлота. Трудности меня не пугают — выдержу. Физически подготовлена. Готова служить моей любимой Отчизне и если понадобится отдать за нее жизнь!». Письмо дошло до адресата и резюме было короткое: «Принять в виде исключения!».

Так она оказалась в Ленинграде в артиллерийской школе, по окончании была направлена на Черноморский флот. Бодро рапортовала командующему: «Товарищ вице-адмирал, капитан-лейтенант Шевелева для прохождения дальнейшей службы прибыла!». Пауза, затем раздался грозный голос: «Не понял, повторите!». Доклад был тем же.

Не буду повторять слова, произнесенные вице-адмиралом, ведь это была первая женщина в Морфлоте.

Ознакомившись с личным делом и увидев резюме наркома, адмирал уже более спокойным тоном предупредил, какие трудности ждут ее на корабле, и она была назначена пиротехником-минером. Формы для женщин в то время не существовало, она носила обыкновенную мужскую форму, да подстригаться старалась под полубокс.

Служба ей нравилась, к трудностям и лишениям приучена с детства. Поворотным событием в ее судьбе явились учения, проводимые командующим флотом на Черном море. В разгар учений неожиданно всплыла огромная мина, обросшая ракушками. Об этом немедленно было доложено командующему, и он отдал распоряжение выслать катер с опытными саперами-минерами для выяснения обстоятельств. Те осмотрели мину, но определить ее образец не смогли, о чем и доложили командующему.

Тогда адмирал вспомнил о назначении молодой девушки сапером и приказал послать катер за нею. Капитан-лейтенант получила задание осмотреть мину. Таисия Петровна осмотрела и поняла, что определить тип мины и в каком состоянии она находится, из-за времени и воздействия морской воды, невозможно. И она пошла на хитрость, используя украинскую смекалку. Докладывала: «Мина турецкая, образца 1830-х годов. Не подлежит тралению, необходимо взорвать на месте». При этом она назвала количество тротиловых шашек для ее подрыва. Командующий остался доволен докладом и знаниями молодого техника, и с сожалением смотрел на бывалых пиротехников. Те понимали, что молодая сапер-минер пошла на хитрость, но молчали. Их выделили ей в помощь, корабли были отведены в безопасное место, мина уничтожена, задание успешно выполнено. С тех пор, вспоминала Таисия Петровна, служба у нее пошла как по маслу.

Войну он встретила, служа на корабле. Каким-то образом английский корреспондент прознал про нее. А ведь было поверье: женщина на корабле - ждать беды. В своей статье раструбил на весь свет, что русский флот терпит поражения и несет большие потери в личном составе, на несение службы на кораблях не хватает матросов мужского пола. Женщин призывают во флот!

Закончила войну Таисия Петровна в звании капитана 2-го ранга. За образцовое выполнение заданий была награждена орденом Красного Знамени, многими боевыми медалями и высшей наградой - орденом Ленина.

После войны всех женщин уволили в отставку. Таисии Петровне и здесь повезло, ее оставили в ВМФ. (Командовал в то время флотом адмирал Сергей Георгиевич Горшков, дважды Герой Советского союза.) Лишь в 1956 году она была уволена с флота.

Демобилизовавшись, на заработанные деньги купила дом в родном селе Фастово, вышла замуж: первый муж погиб на войне. В браке имела дочь, которая преподавала в Киевском Государственном университете. Так и жила незаметно в селе.

Замечу, сестра ее также несла службу в Советских Вооруженных Силах, имела воинское звание - подполковник.

В 1975 году английский корреспондент, просматривая свои военные статьи, наткнулся на статью о женщине, которая несла службу в военное время на корабле. Решил выяснить, как сложилась ее жизнь. Он послал запрос в Министерство обороны СССР.

Ответственные работники разыскали ее и вынуждены были доложить о ней 1-му секретарю ЦК партии Украины Владимиру Васильевичу Щербицкому, так как условия проживания участницы войны, первой женщины Морфлота, награжденной орденом Ленина и другим боевыми наградами, были весьма скромными. Владимир Васильевич лично распорядился о выделении ей персональной двухкомнатной квартиры в центре Киева на улице Горького, дом 150.

После этого у Таисиии Петровны побывал в гостях фронтовой корреспондент из Англии, был восхищен ею и написал статью «Леди с кортиком». Статья облетела весь мир. И спокойная жизнь закончилась: в квартире, а она любовно называла ее «палубой», у нее в гостях побывали 1-й секретарь ЦК партии Украины, многие космонавты Советского Союза - Алексей Леонов, Георгий Береговой; певица Людмила Зыкина, видные военачальники, маршалы Советского Союза и многие другие выдающиеся люди нашего государства.

При экскурсионной поездке с учащимися в город –герой Киев мы обращались к Таисии Шевелевой с просьбой о размещении нашей группы в школе в спортивном зале для ночлега.

Таисия Петровна Шевелева встречает учащихся Новосокольнической городской средней школы в городе-Герое Киеве.

Слава не вскружила ей голову: простая, гостеприимная, с чувством юмора, будучи членом общества «Знание» СССР, с лекциями она объездила почти весь Советский Союз.

Наступили 90-е годы, сложные годы, развал СССР. Поддерживать дружеские, родственные отношения становилось все труднее. Прервались они и у нас, и о дальнейшей судьбе Таисии Петровны Шевелевой, ее последних годах я, к великому сожалению, ничего не знаю, но у меня сохранились ее письма и фотографии.