2020-05-31T12:51:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Езжай, мама, мы будем тебя ждать: медсестра из Москвы борется с коронавирусом в Пскове

Медсестра-анестезист Ирина Журавлёва дала интервью специально для "Комсомольской правды в Пскове"
Ольга Чернышева
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Профессия медика сегодня оценивается наравне с военнымПрофессия медика сегодня оценивается наравне с военным
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Мультидисциплинарная команда медиков из Москвы прибыла в Псков вчера вечером, в её составе шесть врачей и одна медсестра. Мы пообщались с ней после заезда в коттеджи базы "Раздолье" и задали пару вопросов.

Как вы отреагировали на решение отправить вас на помощь коллегам в регионах?

Спокойно, неожиданности не было. Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным - если отправляют на помощь, то едем. Думать особо некогда.

Как приняли дома ваш отъезд?

Дети сказали "езжай мама, мы будем ждать". Они понимают, что мама медик, а сейчас многим в стране нужна помощь, врачи не справляются с потоком [заразившихся] . Поэтому отпустили.

Вы были знакомы с коллегами из бригады раньше?

Нет, познакомились только сегодня. Я знала и работала с реаниматологом.

Дети понимают, что мама медик, а сейчас многим в стране нужна помощь

Дети понимают, что мама медик, а сейчас многим в стране нужна помощь

Проводили ли с вашей бригадой какие-нибудь инструктажи по работе перед поездкой?

Ну, в общем-то, специальных каких-то не было. Всё [знаем] на опыте. Когда каждый день общаешься с пациентами, уже понимаешь, как необходимо действовать.

Что первое вы сделаете после того, как карантин пойдёт к концу?

С детьми бы погуляла, вот правда. Очень редко их вижу.

Когда каждый день общаешься с пациентами, уже понимаешь, как необходимо действовать.

Когда каждый день общаешься с пациентами, уже понимаешь, как необходимо действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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