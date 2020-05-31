Езжай, мама, мы будем тебя ждать: медсестра из Москвы борется с коронавирусом в Пскове
Мультидисциплинарная команда медиков из Москвы прибыла в Псков вчера вечером, в её составе шесть врачей и одна медсестра. Мы пообщались с ней после заезда в коттеджи базы "Раздолье" и задали пару вопросов.
Как вы отреагировали на решение отправить вас на помощь коллегам в регионах?
Спокойно, неожиданности не было. Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным - если отправляют на помощь, то едем. Думать особо некогда.
Как приняли дома ваш отъезд?
Дети сказали "езжай мама, мы будем ждать". Они понимают, что мама медик, а сейчас многим в стране нужна помощь, врачи не справляются с потоком [заразившихся] . Поэтому отпустили.
Вы были знакомы с коллегами из бригады раньше?
Нет, познакомились только сегодня. Я знала и работала с реаниматологом.
Дети понимают, что мама медик, а сейчас многим в стране нужна помощь
Проводили ли с вашей бригадой какие-нибудь инструктажи по работе перед поездкой?
Ну, в общем-то, специальных каких-то не было. Всё [знаем] на опыте. Когда каждый день общаешься с пациентами, уже понимаешь, как необходимо действовать.
Что первое вы сделаете после того, как карантин пойдёт к концу?
С детьми бы погуляла, вот правда. Очень редко их вижу.
Когда каждый день общаешься с пациентами, уже понимаешь, как необходимо действовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU