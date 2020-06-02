Знакомство с чемпионами: Евгений Павловский

Мир боевых искусств очень интересен своей многовековой историей. В ней существует огромное количество существенно различающихся видов, точное количество которых никто не знает. В одном только карате, помимо стилей, существует еще и необъятное количество направлений.

Сегодня мы познакомимся не только с представителем одного из направлений карате, но и руководителем школы Дзюшин-рю кэмпо карате в Псковской области, мастером боевых искусств Кодзюцу Рю - Павловским Евгением Евгеньевичем.

Евгений родился в 1969 году. С самого раннего возраста у Павловского просыпалась тяга к боевым искусствам. И уже с 1976 по 1986 год он начал заниматься самбо и боксом. К 1987 году – Ушу Винг Чунь, это направление он изучал по 1989 год. Далее Евгений Павловский начал практиковать карате Сейвакай в 1999 году и по 2004 год. А в 2005 году к нему пришло новое увлечение, которым он занимается по сей день - Кэмпо карате.

в 2019 году его биография пополнилась еще одним достижением - окончанием «Московского психолого-социального университета» с присвоением "магистерской" квалификации по специализации "психология"

У Евгения Павловского за свою карьеру накоплено множество званий и должностей. С 1995 по 1999 год он является официальным представителем Западно-Российской организации Киокушинкай карате в Псковской области. Как признается спортсмен: «с личного разрешения президента Русской организации Киокушинкай карате». За время работы в Пскове его даже избрали президентом Псковской областной федерации «Киокушинкай-кан карате».

С 1997 года и по настоящий момент Евгений является председателем правления Псковской региональной общественной организации контактного карате. В 2004 году под руководством Евгения Евгеньевича областная федерация Дзюшин-рю кэмпо карате Псковской области, в качестве коллективного члена, вступила в Международный Союз Боевых Искусств (МСБИ - Кокусай Будо Рэнмэй/Kokusai Budo Renmei).

Достижений и квалификационных степеней у Павловского огромное количество, порой просто невозможно вообразить, сколько сил понадобилось ему, чтобы завоевать так много наград в любим деле. Мы выделили основные.

Евгений Павловский в данный момент является главой школы в Пскове

Евгений является действительным членом совета чёрных поясов «Федерации Кодзюцу России», инструктором по боевым искусствам Международной Контртеррористической Тренинговой Ассоциации (МКТА), официальным представителем школы карате-дзюцу Ячиё Сейва Дзюку (представительские документы за подписью Судзуки сэнсэя Дзюкучо Сейва Дзюку Сетокай), обладателем первой тренерской категория ПРФСОО Федерация Восточного Боевого Единоборства, а также обладателем шестого дана по Дзюшин-рю кэмпо карате.

Евгений Павловский в данный момент является главой школы в Пскове. Он ведёт активную тренерскую деятельность и его ученики - чемпионы и призёры региональных и российских соревнований по разным направлениям контактных единоборств.Таких как: карате Киокушинкай, Сейвакай, Кудо, Кобудо, Кодзюцу, тайский бокс, УКАДО, боевое самбо, рукопашный бой, кэмпо карате.

в 2019 году его биография пополнилась еще одним достижением - окончанием «Московского психолого-социального университета» с присвоением "магистерской" квалификации по специализации "психология"

В Кэмпо карате, как и в любом другом боевом искусстве, для того, чтобы овладеть методикой эффективного боя, необходимо быть еще и психологически подготовленным. Павловский это, несомненно, знает. Поэтому в 2019 году его биография пополнилась еще одним достижением - окончанием «Московского психолого-социального университета» с присвоением "магистерской" квалификации по специализации "психология".

"Евгений Евгеньевич, не только индивидуально может найти подход каждому из нас, но и также все тренировки абсолютно разнообразны. На каждом занятие мы узнаем что-то новое, не только из упражнений, но и для себя. Причём можем отметить, что Евгений учит нас самодисциплине, считая что боевые искусства - это в первую очередь самодисциплина необходимая для достижения хороших результатов" - рассказали ученики Павловского.