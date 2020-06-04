2020-06-04T12:48:06+03:00
Общество

Почему псковские пограничники не пустили россиянку Элизу на медовый месяц к мужу в Латвию

В эксклюзивном интервью псковской «Комсомолке» - о слезах на границе, добрых людях и надежде на встречу с мужем
Ольга Чернышева
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Мы ведь семья, а законы Латвии выступают против разъединения семейМы ведь семья, а законы Латвии выступают против разъединения семей
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О печальной истории молодой супружеской пары «Комсомолка» написала в среду, 3 июня, когда наши читатели сообщили, что на погранпункте в Пыталово разыгралась драма. Туда, преодолев тысячи километров, приехала девушка из Челябинска, чтобы, наконец, пересечь открывшуюся с той стороны границу и попасть к любимому мужу в Латвию. Девушку развернули. Ей предстоит обратный путь в Челябинск через Москву. Нам удалось пообщаться с Элизой на автовокзале в Пскове. Публикуем эксклюзивное интервью.

Автовокзал Пскова. Подъезжает белая машина. Невысокая хрупкая девушка в сером легком брючном костюме и маске выскакивает из машины и бежит в кассу оформлять билет на последний автобусный рейс в Москву. Оттуда на самолете она, жена гражданина Латвии, вернется в родной Челябинск. Мы тем временем сторожим ее огромный чемодан. Пока ждали автобус, успели поговорить.

Как получилось так, что вы с мужем оказались на карантине в разных странах?

В феврале у нас была с Мишей свадьба. Решили жить в Латвии, там и медовый месяц провести. Мне нужно было сделать вид на жительство, поэтому я полетела оформлять документы в Россию — домой в Челябинск. И тут Латвия закрывает границы. Вот все и началось. Мы оба, конечно, очень переживали. Миша говорил, что все эти трудности, скорее всего, не зря попались на нашем пути. Мы все пройдем вместе. Мы постоянно были на связи с консульствами, пограничниками, звонили на сам пункт пропуска в Пыталово. И вот появилась надежда. Латвия открыла границы.

Тяжелый чемодан, он, кстати, 18 килограммов весит, просто неподъемный

Тяжелый чемодан, он, кстати, 18 килограммов весит, просто неподъемный

Вы разве не знали о том, что Латвия границы открыла, а Россия еще нет? Наобум рванули на границу?

Мы еще за два месяца начали узнавать, как мне можно попасть в Латвию. Мы ведь семья, а законы Латвии выступают против разъединения семей. Недавно мне позвонили из пограничной службы и сказали, что вышло постановление о том, что человек, у которого есть либо гражданство (у меня его нет), либо вид на жительство, может однократно пересечь границу. Вид на жительство на тот момент у меня уже был. Я дополнительно делала запросы на границу, спрашивала, можно ли пересекать, нужно ли получить дополнительно какие-то бумаги, хватит ли того, что у меня было собрано, и вообще, нужно ли его заранее отослать на таможню по почте. На все мои вопросы мне отвечали: "проблем не будет, у вас есть все необходимые документы". Я распечатала разрешающий документ, заверила его у нотариуса. Мне сказали, что он и будет являться основанием для моего пропуска.

Текст постановления

Текст постановления

Что произошло в тот день на границе?

Когда я приехала, меня развернули. Меня там все уже знали, я ведь им много раз звонила и писала. И вдруг мне говорят, что меня не пустят. Я расплакалась. Сотрудница таможни вышла меня успокаивать. Все разводили руками, мол, сделали, что могли. Мы даже звонили в Консульство, но и там последовал отказ. Получается, меня просто по телефону дезинформировали. И моя вина в том, что я не записала уполномоченного, который со мной разговаривал по телефону перед поездкой

Где в это время находился ваш муж?

По ту сторону границы. Приехал встречать меня с букетиком самых обычных цветов, как я люблю. Но я его так и не увидела, даже не смогла помахать рукой. Нам очень сложно друг без друга.

Муж даже нашел для меня букетик самых обычных цветов, как я люблю

Муж даже нашел для меня букетик самых обычных цветов, как я люблю

Почему вас все-таки не пропустили?

Нужен еще и документ из Латвии. Мой Миша мог бы быстро его получить, но передать быстро его мне не сможет. Он пойдет длинным путем — 14 дней до меня в Челябинск, а потом я его уже повезу на границу сама. Я спросила, можно ли прямо на границу его прислать, чтобы не делать крюк на полстраны. Они сказали, что такой возможности нет. А передать вручную мне муж этот документ не может. Россия не открыла границы.

Когда я сделала вид на жительство, узнала, что теперь границы закрыты и у России.

Когда я сделала вид на жительство, узнала, что теперь границы закрыты и у России.

Сколько времени заняла дорога из Челябинска в Псков

Я ехала два с половиной дня. Сейчас столько же поеду обратно. Хорошо, что во время моих приключений на границе, туда по работе приехал из Пскова молодой человек Александр. Мне сами таможенники и подсказали к нему обратиться, мол, он очень хороший, не откажет. Так и было. Александр помог загрузить тяжелый чемодан, он, кстати, 18 килограммов весит, просто неподъемный. Всю дорогу он меня поддерживал, купил шоколадку, чтобы хоть чуть-чуть меня порадовать.

Когда сказали, что меня не пустят, я просто расплакалась

Когда сказали, что меня не пустят, я просто расплакалась

Руки не опустили? Будете пытаться еще раз пересечь границу?

Сегодня я уже написала письмо в правительство. Что будет дальше - покажет только время. Конечно, мы хотим с Мишей как можно скорее увидеться с друг другом. Ведь еще неизвестно, когда закончится карантин и откроют границы для всех.

Два дня в дороге не подозревала, что что-то пойдет не так.

Два дня в дороге не подозревала, что что-то пойдет не так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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