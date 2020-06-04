Любовь к школе – это не сон: бизнес-образование в Ольгинской гимназии

Я - предприниматель

Ольгинская гимназия реализует инновационный подход к образовательному процессу. С младших классов у учеников учреждения развивается предпринимательское мышление. Сложные термины и задачи, с которыми сложно справиться даже взрослому человеку, учащиеся выполняют с большим удовольствием: «Любовь к школе – это не сон, с нами это реальность».

Образование в Ольгинской гимназии направлено на изучение тех отраслевых рынков, которые создадут возможность будущим выпускникам построить свое успешное будущее. Качественное образование – это не только то, которое идет в ногу со временем, но и закладывает фундамент успешности завтрашнего дня.

По словам директора гимназии, ученики с начальной школы понимают, что такое бизнес, как анализировать каналы продаж и как работает трафик:

«Я считаю, что бизнес-образование – один из самых важных предметов, которые ребята могут изучить в школе. Они получают бесценный опыт, который даст им возможность вырасти успешными личностями» – объяснила Ольга Вихрова.

Для того, чтобы воплотить свой проект, нужно уметь смотреть вперед, а значит – необходимо мыслить нестандартно

Такой необычный для начального образования учебный процесс, подразумевает знание не только теоретических и практических знаний маркетинга, но и развивает коммуникативные навыки учеников, без которых в современном обществе невозможно построить успешного будущего.

Для того, чтобы воплотить свой проект, нужно уметь смотреть вперед, а значит – необходимо мыслить нестандартно, уметь работать в команде и знать, как необходимо преподнести себя и свой проект. Для этого в Ольгинской гимназии обучение происходит по московской программе «KinderMBA».

Заместитель директора Ольгинской гимназии Татьяна Терзиди рассказала об уникальности данной программы: «Это проект есть только в московских частных школах, а в нашем регионе эта возможность появилась у нашей гимназии».

Первые два класса ученики изучают стандартную программу гимназии, но в третьем в их образовательный процесс вступают специализированное предметы, в процессе которых два раза в неделю они знакомятся с бизнесом. Узнают то, что изучают студенты экономических направлений на первом курсе, только в понятном для детей ракурсе.

В понимание ребенка входит такое интересное направление, как маркетинг. Они начинают понимать, как вращаются в обществе деньги, что рождает спрос, откуда берется предложение и что такое ценообразование. Пробуют создавать первые бизнес-проекты и учатся правильно их преподносить обществу.

«Мы учим детей видеть нерешённые (неудовлетворённые) потребности, которые есть на рынке, тем самым формируем у детей предпринимательское мышление и ищем решения - через создание бизнес-проектов, которые закрывают пробелы на рынке спроса», - прокомментировала заместитель директора гимназии.

Каждый ученик выйдет из школы с кейсом собственных бизнес-проектов. Их за время обучение накопится много. Каждые полгода псковски ученики защищают свои проекты перед членами комиссии в экономическом факультете МГУ.

Жить будущим

На днях состоялась защита шести командных проектов. Три из них получили высшие оценки экспертов. Тема проектов общая – создание эксклюзивной детской одежды.

Первая бизнес-конференция «KinderMBA» с участием Пскова состоялась в декабре 2019 года на базе экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Два из пяти бизнес-проекта псковских гимназистов получили отличные отзывы!

Татьяна Терзиди рассказала, чем важны для общества работы учеников: «Большая часть бизнес-проектов ребят социально-ориентированные и призваны сделать мир лучше, создать блага для своих сверстников и общества, предложить альтернативу «зависания» детей в гаджетах. В победивших проектах поднимались такие темы, как «Способ заработка на раздельном сборе мусора» и «Тренажер-раскраска «Берегите зрение» для снятия усталости глаз во время урока».

Школьные проекты оправдывают себя уже сейчас. Проект Ольгинских школьников еще на стадии принес первую прибыль – в ходе работы, ученики собрали более двух тонн макулатуры и получили за это 4 000 рублей. Тренажер-раскраска, собранная из лучших практик и упражнений для снятия усталости, также привлек внимание в обществе – несколько экземпляров, имеющиеся у ребят в начале работы, были быстро раскуплены.

Школьная конференция помогла школьникам продать две творческих настольных игры. Мастер-класс по рисованию на воде Эрбу собрал очередь из желающих на «Аллее стартапов», за эту получил самую большую прибыль. Последний проект активно реализуется ребятами вне стен гимназии.

«Творческие помощники» - это название команды, создавшей мастер-класс. Ребята решили собрать все добытые на проекте деньги и потратить на проведение бесплатных мастер классов в детских домах области. Ученики уже побывали с проектом в детских домах Пскова и Гдовского района.

Заместитель директора Ольгинской гимназии отмечает, «именно сейчас, в детском возрасте, мы закладываем фундамент успешного будущего наших детей - развиваем гибкость мышления, креативность и тренируем предпринимательский взгляд на жизнь. Они инициативны, знают законы рынка, обладают предпринимательским гибким мышлением, способны выступать публично, аргументировать свою позицию, они знают, как себя эффективно преподнести». Татьяна Терзиди считает, что за счёт этих всех навыков ученики обречены на УСПЕХ!

Каждый ученик выйдет из школы с кейсом собственных бизнес-проектов.

Воплотить идею своих проектов

Этот год для учеников Ольгинской гимназии отметился созданием эксклюзивной коллекции одежды для сети магазинов Винни. Над этим проектом работали шесть команд в разных возрастных категориях. Также и линий одежды получилось несколько разнообразных комплектов. Каждая коллекция – это огромный, тяжелый труд учеников, над которой они старались в течение полугода.

Для того, чтобы придумать концепцию брендов, ребята изучали рынок, просматривали ассортимент магазина, проанализировали конкурентов, подготавливали эскизы. Для создания бизнес-плана линейки одежды ученики даже подготовили видео-ролики.

Худи с изображением животных Красной книги – идея одной из команд. Ребята пожелали привлечь внимание покупателей к проблеме исчезновения и истребления редких видов животных и приблизить Псковичей к проблемам окружающей среды.

Как рассказала директор гимназии, это не обычная линейка одежды: «На ярлычки одежды, придуманной ребятами, нанесен кьюар код, который позволяет считывать информации о животном, изображенном на худи».

«Пухлые котики» - идея бренда другой команды. Сытые коты, по задумке, должны располагаться на футболке, свитере или худи. От этой коллекции часть средств ребята предложили отдать на поддержку приютов для бездомных животных.

Модная линейка одежды со неоновыми, светоотражающими элементами – такой идеей дополнили проект участники еще одной команды, должна обезопасить детей в темное время суток и предотвратить трагедию.

«Руководитель одного из московских рекламных агентств мониторил рынок во время того, как ученики вели презентации своих проектов и выяснил, что подобных предложений пока не было, - говорит Татьяна Терзиди. - Да, уже существуют предметы гардероба со светоотражающими элементами, а вот такого, чтобы целая коллекция — нет».

Удобная школьная форма – также одна из идей команд. Ребята акцентировали внимание на силе повседневной, удобной одежды. Гимназисты носят только школьную форму, но они были бы не против одеть и свои модели. Кто знает, может, так и произойдет когда-нибудь?

Ольгинская гимназия работает по идее поощрения гимназистов для мотивации к новым свершениям. Так вот, ее ученики точно знают, для чего они получают бизнес-образование. Понимают, что все старания приведут к овладению тех благ, которые они захотят иметь в будущем.

«Если вам понравились наши подходы к образованию и вы хотите вырастить своих детей успешными личностями, то звоните и приходите мы всегда рады знакомству» - приглашают сотрудники гимназии.

Объявляется набор детей в школу с 1 по 6 класс на 2020/2021 год.

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229 24 15

Сайт: https://olgimnaz.ru

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