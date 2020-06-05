Ведущий Дмитрий Третьяков о работе на карантине, ипотеке без заработка и жене бюджетнице в интервью «Комсомолке»

Справка: Дмитрий Третьяков, 33 года. Имеет психолого-педагогическое образование. В студенческое время играл в КВН. Живет за городом и редко просыпается раньше 11 часов. Есть собака породы шпиц. Может бесконечно говорить о работе, а в детстве любил слушать Газманова. Женат на хореографе.

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Вы освоили какую-нибудь новую профессию во время карантина или решили подарить это время отдыху?

Во время карантина я всецело отдался участку, который мы недавно приобрели с домом. За это время у нас появилась беседка, детский домик, надувной бассейн, мангальная зона, летняя кухня. А еще посадили кучу деревьев. Пробую ли я себя в другой профессии – нет. Ничего я больше не умею.

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Где вы берете деньги на благоустройство участка?

Я – альфонс. У меня жена бюджетник, поэтому, мы живем за счет ее зарплаты. Ну и, конечно же, у нас была финансовая подушка, без которой вообще, я считаю, нельзя.

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Как выжить человеку-празднику, когда праздники запрещены?

Никак. Если только не приспособиться под текущие реалии. Многие делают онлайн-мероприятия, но я пошел немножко по другому пути. У меня сейчас неплохо идет аренда «Форд Баярда» карантинная версия, аренда батута и т. д.

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Как выглядит карантинный досуг Дмитрия Третьякова? Спорт, отдых?

Никакого спорта. Мой вес абсолютно недвижим. В начале карантина была, в основном, стройка. Сейчас самообучаюсь. Вот, начал заниматься своим ютуб-каналом, где я рассказываю о том, что не связано с моей основной деятельностью. В общем, страдаю ерундой. Но у меня уже скоро тысяча подписчиков!

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Сколько непроведенных праздников вы потеряли? Скольких клиентов лишились?

Пока из всех мероприятий совсем отменилось одно. Одно перенеслось на следующий год. А остальные переносятся на август-сентябрь. Так что, никаких проблем нет. Поэтому, когда меня спрашивают, на сколько дороже будет перенести свадьбу на такой-то месяц, я недоумеваю, почему это должно быть дороже. Никто в этом не виноват, поэтому мы всегда находим компромисс.

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Ваше мнение по поводу сезонности работы ведущего?

Сезонность в работе, безусловно, присутствует, но она не такая катастрофическая, как кажется. Даже вне сезона есть великолепные проекты, в которых с радостью участвуешь и абсолютно нормально зарабатываешь.

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Дайте совет начинающим, что делать, чтобы не сесть на мель при форсмажоре.

Форсмажоры на то и форсмажоры. Надо быть к ним готовым морально и финансово. Деньги, заработанные в сезон, надо вложить в несезонный бизнес.

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Ваша сумма для «выживания» и «достатка» в Пскове. Сколько это?

Моя сумма выживания в Пскове – это 25 тысяч рублей в месяц. Ровно столько составляет мой платеж по ипотеке. А сумма «достатка»… Ну, мне хватает тысяч 50.