2020-06-05T20:49:47+03:00
Общество

Ведущий Дмитрий Третьяков о работе на карантине, ипотеке без заработка и жене бюджетнице в интервью «Комсомолке»

"Комсомолка" открывает серию публикаций о людях, которые были до пандемии у всех на виду. Зарабатывали шумными и массовыми праздниками, веселили и развлекали псковичей круглый год. Во что превратилась жизнь шоуменов и ведущих во время карантина.
Ольга Чернышева
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Справка: Дмитрий Третьяков, 33 года. Имеет психолого-педагогическое образование. В студенческое время играл в КВН. Живет за городом и редко просыпается раньше 11 часов. Есть собака породы шпиц. Может бесконечно говорить о работе, а в детстве любил слушать Газманова. Женат на хореографе.

.

.

Вы освоили какую-нибудь новую профессию во время карантина или решили подарить это время отдыху?

Во время карантина я всецело отдался участку, который мы недавно приобрели с домом. За это время у нас появилась беседка, детский домик, надувной бассейн, мангальная зона, летняя кухня. А еще посадили кучу деревьев. Пробую ли я себя в другой профессии – нет. Ничего я больше не умею.

.

.

Где вы берете деньги на благоустройство участка?

Я – альфонс. У меня жена бюджетник, поэтому, мы живем за счет ее зарплаты. Ну и, конечно же, у нас была финансовая подушка, без которой вообще, я считаю, нельзя.

.

.

Как выжить человеку-празднику, когда праздники запрещены?

Никак. Если только не приспособиться под текущие реалии. Многие делают онлайн-мероприятия, но я пошел немножко по другому пути. У меня сейчас неплохо идет аренда «Форд Баярда» карантинная версия, аренда батута и т. д.

.

.

Как выглядит карантинный досуг Дмитрия Третьякова? Спорт, отдых?

Никакого спорта. Мой вес абсолютно недвижим. В начале карантина была, в основном, стройка. Сейчас самообучаюсь. Вот, начал заниматься своим ютуб-каналом, где я рассказываю о том, что не связано с моей основной деятельностью. В общем, страдаю ерундой. Но у меня уже скоро тысяча подписчиков!

.

.

Сколько непроведенных праздников вы потеряли? Скольких клиентов лишились?

Пока из всех мероприятий совсем отменилось одно. Одно перенеслось на следующий год. А остальные переносятся на август-сентябрь. Так что, никаких проблем нет. Поэтому, когда меня спрашивают, на сколько дороже будет перенести свадьбу на такой-то месяц, я недоумеваю, почему это должно быть дороже. Никто в этом не виноват, поэтому мы всегда находим компромисс.

.

.

Ваше мнение по поводу сезонности работы ведущего?

Сезонность в работе, безусловно, присутствует, но она не такая катастрофическая, как кажется. Даже вне сезона есть великолепные проекты, в которых с радостью участвуешь и абсолютно нормально зарабатываешь.

.

.

Дайте совет начинающим, что делать, чтобы не сесть на мель при форсмажоре.

Форсмажоры на то и форсмажоры. Надо быть к ним готовым морально и финансово. Деньги, заработанные в сезон, надо вложить в несезонный бизнес.

.

.

Ваша сумма для «выживания» и «достатка» в Пскове. Сколько это?

Моя сумма выживания в Пскове – это 25 тысяч рублей в месяц. Ровно столько составляет мой платеж по ипотеке. А сумма «достатка»… Ну, мне хватает тысяч 50.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведущий Дмитрий Третьяков о работе на карантине, ипотеке без заработка и жене бюджетнице в интервью «Комсомолке»
"Комсомолка" открывает серию публикаций о людях, которые были до пандемии у всех на виду. Зарабатывали шумными и массовыми праздниками, веселили и развлекали псковичей круглый год. Во что превратилась жизнь шоуменов и ведущих во время карантина.
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
Новости 24
Под Псковом появилась медведица, которая повадилась разорять ульи местного женского монастыря
В Порховском районе состоялся профилактический рейд
Вход на Троицу организуют по пригласительным
В Пскове откроют отдельный травмпункт для детей
«COVID-19 распространяется на улицах»: в Псковской области выявлено 1163 зараженных
Улицу Герцена в Пскове закроют до 20 июля
Любовь к школе – это не сон: бизнес-образование в Ольгинской гимназии
В Родительскую субботу запустят дополнительные автобусы на кладбища
"Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою – сохранить не сумел": не стало врача-реаниматолога Алексея Поднебесного
В Псковской области выздоровело 417 человек заразившихся коронавирусом
Мы помогли челябинской любви добраться до Пскова
Границы не открыли: Путешествие Элизы из Челябинска к мужу в Латвию
Городу подарили долгожданную скульптуру "Я люблю Псков"